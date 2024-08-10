Marmaris Belediyesi Hayvan Rehabilitasyon Merkezi'nden 157 can dostu sahiplendirildi

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(MUĞLA) - Marmaris Belediyesi Hayvan Rehabilitasyon Merkezi, 2024 yılı içinde 157 can dostu sahiplendirerek yeni yuvasına kavuşturdu.

An itibarıyla 369 patili dosta ev sahipliği yapan Marmaris Belediyesi Rehabilitasyon Merkezi'nde, 1 Ocak 2024 tarihinden bugüne kadar 157 hayvan sıcak bir yuvaya kavuşturuldu. Ağustos ayının ilk 10 gününde ise 12 hayvan sahiplendirildi.

Yetkililer, can dost sahiplenmek isteyen vatandaşlara, yasadışı hayvan satışı yapılan yerlerdeki cins hayvanları değil Rehabilitasyon Merkezi'ndeki bakımları ve aşıları yapılmış canları sahiplenmesi çağrısında bulundu. Yetkililer, herkesi yuva arayan köpeklerle tanışmak ve sahiplendirme işlemleri için hafta içi 14.00-16.00 saatleri arasında merkeze davet etti.