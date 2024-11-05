Marmaris Belediyesi İklim Değişikliğiyle Mücadelede Önemli Adım Attı - Son Dakika
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Marmaris Belediyesi İklim Değişikliğiyle Mücadelede Önemli Adım Attı

Marmaris Belediyesi, Avrupa Birliği İklim ve Enerji İçin Belediye Başkanları Sözleşmesi'ni imzalayarak iklim değişikliğiyle mücadelede küresel taahhütlerini artırdı. Başkan Acar Ünlü, bu adımla sürdürülebilirlik hedeflerini ileriye taşıyacaklarını belirtti.

05.11.2024 15:47
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(MUĞLA)- Marmaris Belediyesi, iklim değişikliğiyle mücadelede önemli bir adım attı. Belediye, küresel çapta kabul gören Avrupa Birliği İklim ve Enerji İçin Belediye Başkanları Sözleşmesi'ni (Covenant of Mayors) imzaladı.

Marmaris Belediyesi, iklim değişikliğiyle mücadelede küresel çapta kabul gören Avrupa Birliği İklim ve Enerji İçin Belediye Başkanları Sözleşmesi'ni (Covenant of Mayors) imzaladı. Marmaris Belediye Meclisi'nin ekim ayı oturumunda sözleşmenin imzalanması için Belediye Başkanı Acar Ünlü'ye yetki verilmişti. Başkan Ünlü'nün imzalamasıyla Marmaris de bu sözleşmenin taraflarından biri oldu.

Küresel ölçekte taahhüt

Sağlıklı kentler yaratmak amacı ile yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımı, enerji verimliliği ve iklim değişikliği gibi konularda toplumu aydınlatmak, toplumda farkındalık oluşturmak, belediyelerin iklim krizi ile mücadele kapsamında kolektif sorumluluğunu kabul ederek, iklim değişikliğinin olumsuz etkilerine hazırlanmasını amaçlayan sözleşme ile Marmaris de iklim eylemi ve enerji verimliliği konusundaki taahhüdünü küresel ölçekte genişletti.

Daha yeşil Marmaris

Sözleşmenin çok önemli olduğunu söyleyen Belediye Başkanı Acar Ünlü, "Bu sözleşmeyle Marmaris Belediyesi olarak sürdürülebilirlik hedeflerimizi daha da ileriye taşımak için bir dizi strateji geliştirme yetkisine sahip olacağız. İlçemizin doğal güzelliklerini koruma çabalarımızı arttırmanın yanı sıra iklim dostu projelerin hayata geçirmemizi de kolaylaştıracaktır. İklim dostu projelerle Marmaris'in yeşil kimliğini güçlendirecek, daha yaşanabilir bir dünya için kararlı adımlar atacağız. Attığımız bu adımla sadece Marmaris için değil dünyamızın geleceği için de önemli bir çalışma. Gelecek nesillere bırakacağımız çevre mirasında Marmaris Belediyesi'nin de katkısı olacağı için büyük bir mutluluk duyuyoruz. Bu taahhüttün iklim değişikliğiyle mücadelede kolektif eylemin önemini göstererek diğer belediyelere de ilham kaynağı olacağını inanıyoruz" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Marmaris Belediyesi İklim Değişikliğiyle Mücadelede Önemli Adım Attı - Son Dakika

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