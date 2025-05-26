Marmaris Belediyesi'nden Doğaya Destek: Kuş Evleri Projesi

(MUĞLA) - Marmaris Belediyesi, yangınların ardından zararlı böceklerin ağaçlara verdiği hasarı en aza indirmek ve doğada yuva bulmakta zorlanan kuşlara yardımcı olmak için uygun noktalara kendi ürettiği kuş evlerini yerleştirmeye başladı.

Marmaris Belediyesi, orman yangınlarının ardından doğal yaşamı desteklemek ve ekosistemi korumak amacıyla örnek bir projeyi hayata geçirdi. Belediye, zararlı böceklerin ağaçlara verdiği hasarı azaltmak ve yangın sonrası yuva bulmakta zorlanan kuşlara yardımcı olmak amacıyla kuş evleri üretmeye başladı.

Projeye öncülük eden Marmaris Belediyesi Ziraat Mühendisi Mehmet Kağan Gitmez, kuş evleri fikrini gündeme getirdi. Gitmez'in önerisi, belediyenin marangoz atölyelerinde hayat buldu. Belediye marangozları tarafından üretilen kuş evlerinin üzerine, Marmaris Belediyesi Makine İkmal ve Bakım Onarım Müdürü Ramazan Süzgeç tarafından el işçiliğiyle yapılan resimler, projeye sanatsal bir dokunuş kattı.

Hem doğaya katkı sağlayan hem de kentsel estetiğe renk katan kuş evleri, ilçe genelinde belirlenen ağaçlara ve uygun alanlara yerleştirilmeye başlandı.

Belediyeden yapılan açıklamada, "Yangınlardan zarar gören doğaya olan borcumuzu ödemek ve doğal dengeyi yeniden sağlamak için bu tür projelere devam edeceğiz. Kuş evleri projesi, yalnızca kuşlara yuva değil, aynı zamanda doğaya verilen değerin bir göstergesidir. Doğayı birlikte iyileştirecek, birlikte güçleneceğiz" denildi.