Marmaris Belediyesi\'nden Kamu Malına Zarar Verenlere Sert Uyarı

(MUĞLA)- Marmaris Belediyesi, halk plajına konulan yeni tuvaletler ile şehir içindeki bazı parklarda bulunan tuvalet ve lavabolara vandallar tarafından zarar verildiğini belirterek, "Kamu malına zarar veren kişi ya da kişiler hakkında, ilgili güvenlik birimleriyle iş birliği içerisinde yasal süreç başlatılmakta ve süreç titizlikle takip edilmektedir. Marmaris Belediyesi olarak tüm hemşehrilerimizi kamu mallarına sahip çıkmaya, bu alanları kendi malı gibi korumaya ve çevresine karşı vicdani bir sorumlulukla yaklaşmaya davet ediyoruz" açıklamasını yaptı.

Marmaris Belediyesi halk plajları, parklar ve yeşil alanlarda vatandaşların kullanımına sunulan tuvalet, lavabo, soyunma kabinleri gibi alanların korunması ve hijyeninin sağlanması için kesintisiz hizmet veriyor. Bazı kişilerin zarar verdiği alanlar anında tamir edilirken, belediye yetkililerden konuyla ilgili bir çağrı geldi. Makine İkmal ve Bakım Onarım Müdürü Ramazan Süzgeç, "Marmaris bizim ortak evimizdir. Bu evin düzeni, temizliği ve güvenliği hepimizin göstereceği özenle mümkün olacaktır. Marmaris Belediyesi olarak tüm hemşehrilerimizi kamu mallarına sahip çıkmaya davet ediyoruz" dedi.

"Birkaç gün içinde bazı kişiler bu alanları tahrip etti"

Halk plajına yeni konulan tuvaletler ile şehir içindeki bazı parklarda bulunan tuvaletlerin ve lavaboların vandallar tarafından kırıldığını söyleyen Müdür Süzgeç, "Sahilde kadın, erkek ve engelli bireylerin kullanımına uygun yeni soyunma kabinleri ve tuvaletler konuşlandırıldı. Tamamı kamusal kaynaklarla finanse edilen bu yapılar, halkın konforu ve kamu yararı gözetilerek hizmete sunuldu. Ancak birkaç gün içinde bazı kişiler bu alanları tahrip etti. Bizler belediye olarak hemen müdahale ederek tamiratını gerçekleştiriyoruz. Bu üzücü durum hem kamu kaynaklarının israfına yol açmakta hem de belediyemizin hizmet önceliklerini olumsuz etkilemektedir" açıklamasını yaptı.

"Alanlar yalnızca belediyemizin değil hepimizin ortak değeridir"

Zarar gören alanların hızla onarılması için ilgili müdürlüklerin seferber olduğunu belirten Süzgeç, bu tür tahribatlara ayrılan kaynakların yeni yatırımlar ve halkın ihtiyaçlarına yönelik projelerin gecikmesine sebep olduğunu söyledi. Süzgeç, "Kamu malına zarar veren kişi ya da kişiler hakkında, ilgili güvenlik birimleriyle iş birliği içerisinde yasal süreç başlatılmakta ve süreç titizlikle takip edilmektedir. Marmaris Belediyesi olarak tüm hemşehrilerimizi kamu mallarına sahip çıkmaya, bu alanları kendi malı gibi korumaya ve çevresine karşı vicdani bir sorumlulukla yaklaşmaya davet ediyoruz. Çünkü bu alanlar yalnızca belediyemizin değil hepimizin ortak değeridir" çağrısında bulundu.