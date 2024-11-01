(MUĞLA)- Marmaris Belediyesi, mahallelerde başlattığı kapsamlı temizlik çalışmasına, Armutalan ve Siteler mahallelerinde devam etti. Çalışmaya birçok araç destek verdi.
Marmaris Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, Ekim ayı başında Çıldır Mahallesi'nde yapılan çalışmayı, Armutalan ve Siteler mahallelerinde de gerçekleştirdi. Mahallelerde 11 kişilik ekip ve 7 araçla eş zamanlı olarak konteyner çevrelerini, kaldırımları, yolları yıkadı, mazgal ve kanalları da kış aylarında meydana gelebilecek olası su baskınlarına karşı vakumlu araçlarla temizledi.
Kapsamlı temizlik çalışmalarının, belirlenen plan doğrultusunda farklı mahallelerde devam edeceği bildirildi.
Son Dakika › Güncel › Marmaris Belediyesi'nden Temizlik Atağı: Armutalan ve Siteler Mahalleleri Yıkanıyor - Son Dakika
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