Marmaris Belediyesi'nden Temizlik Çağrısı

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(MARMARİS)- Marmaris Belediyesi, ilçede çevre ve görüntü kirliliğine neden olan bahçe, mobilya ve moloz gibi atıklarla ilgili vatandaşları uyararak, onları duyarlı olmaya davet etti. Marmaris Belediyesi, "Hepimizin güzel Marmaris'ini daha temiz ve yaşanılır kılmak için küçük bir ricamız var. Sokaklarımızda hoş bir manzara yerine görüntü kirliliği oluşturan bu atıkları uygun şekilde bertaraf etmemize yardımcı olabilir misiniz? Marmaris'i hep birlikte koruyalım ve güzelleştirelim" açıklamasını yaptı.

Marmaris Belediyesi, konteyner yanı, boş araziler, yol kenarları gibi alanlara gelişigüzel bırakılan atıklarla ilgili uyarıda bulundu. Sosyal medya üzerinden yapılan çağrıda, "Hepimizin güzel Marmaris'ini daha temiz ve yaşanılır kılmak için küçük bir ricamız var. Sokaklarımızda hoş bir manzara yerine görüntü kirliliği oluşturan bu atıkları uygun şekilde bertaraf etmemize yardımcı olabilir misiniz? Belediyemiz, torbalanmış ve küçük çaplı bahçe atıklarını sizden gelen bildirimler doğrultusunda ücretsiz olarak alıyor. Ayrıca belediye meclis kararımız gereği, belirli bir miktarın üzerindeki bahçe atıklarını ücretli olarak bertaraf etme hizmetimiz de mevcut. Marmaris'i hep birlikte koruyalım ve güzelleştirelim" ifadelerine yer verildi.

Sonbaharın gelmesiyle bahçe budamalarının yoğunlaştığı günlerde artan bahçe atıkları başta olmak üzere, ev eşyaları ve moloz gibi atıklarla çok sık karşılaştıklarını belirten Temizlik İşleri Müdürlüğü yetkilileri ise "Her gün ilçe genelindeki 5 bine yakın evsel atık konteyneri ve geri dönüşüm sepetini düzenli olarak boşaltarak ilçemizi temiz tutmak için büyük gayret gösteriyoruz. Belirli bir program dahilinde bu çalışmayı gerçekleştirirken normal çöp kamyonlarıyla alınamayan atıklar nedeniyle zaman zaman iş programında aksama da yaşayabiliyoruz. Konteyner kenarlarına, sokaklara, boş arazilere ve yol üzerlerine gelişigüzel atılan bahçe atıkları, ihtiyaç fazlası ev eşyaları veya inşaat molozları toplanması daha fazla personel gücü ve ekipman gerektirdiği için zaman kaybına neden oluyor. Ayrıca görüntü kirliliği de oluşturuyor" açıklamasını yaptı.