Marmaris Belediyesi'nden Üniversite Sınavı İçin Danışmanlık Hizmeti - Son Dakika
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Marmaris Belediyesi'nden Üniversite Sınavı İçin Danışmanlık Hizmeti

Marmaris Belediyesi, üniversite sınavına girecek öğrenciler için 14 Mart Cuma günü Ücretsiz Üniversite Bölüm Tanıtım Günleri düzenliyor. Uzmanlar eşliğinde yapılacak etkinlikte, öğrencilerin meslek tercihleriyle ilgili soruları yanıtlanacak.

12.03.2025 16:09
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(MUĞLA) - Marmaris Belediyesi, üniversite sınavına girecek öğrenciler için 14 Mart Cuma günü Üniversite Bölüm Tanıtım Günleri düzenleyecek.

Marmaris Belediyesi, üniversite sınavı öncesinde öğrencilere ücretsiz danışmanlık hizmeti sunuyor. Tercih Danışmanlık iş birliğiyle düzenlenen Üniversite Bölüm Tanıtım Günleri, 14 Mart Cuma günü yapılacak.

Uzmanlar tarafından detaylı bilgilendirme yapılarak, öğrencilerin bölümlerle ilgili merak ettiği soruların yanıtlanacağı etkinlikte doğru tercih konusunda öğrencilere ve ailelerine yardımcı olunacak.

Gençlerin her zaman yanında olduklarını söyleyen Belediye Başkanı Acar Ünlü, "Onları hayatlarıyla ilgili karar verecekleri bu önemli zamanlarında yalnız bırakmak istemedik. Bölümler, meslekler ve şehirlerle ilgili akıllarına takılan soruları uzmanlara sorarak gelecekleriyle ilgili daha doğru karar almalarına yardımcı olmak istiyoruz. Etkinliğe tüm öğrencilerimizi bekliyoruz" dedi.

Kaynak: ANKA

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