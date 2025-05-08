Marmaris Belediyesi'nin Yeni Mobil Uygulaması 'MarmarisApp' Kullanıma Sunuldu - Son Dakika
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Marmaris Belediyesi'nin Yeni Mobil Uygulaması 'MarmarisApp' Kullanıma Sunuldu

Marmaris Belediyesi, 'MarmarisApp' adlı yeni mobil uygulamasını tanıtarak, vatandaşların belediye hizmetlerine ve etkinliklere daha kolay erişim sağlamasını hedefliyor. Uygulama üzerinden haberler, etkinlikler ve indirimler takip edilebilecek.

08.05.2025 17:41  Güncelleme: 22:43
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(MUĞLA) - Teknolojik altyapısını yenileyen Marmaris Belediyesi, 'MarmarisApp'i hayata geçirdi. Cep telefonlarına indirilecek mobil uygulama ile belediye çalışmaları, etkinlikler ve duyurular daha kolay takip edilebilecek.

Marmaris Belediyesi, vatandaşların belediye çalışmalarına erişimini kolaylaştırmak; ilçeyle ilgili güncel bilgilerden, yeniliklerden, hizmetlerden ve etkinliklerden haberdar olmalarını sağlamak amacıyla mobil belediyecilik uygulaması başlattı. Cep telefonlarına indirilen 'MarmarisApp' isimli mobil uygulama, herkesin rahatça kullanabileceği şekilde tasarlandı.

İOS telefonlarda App Store, Android cihazlarda ise Google Play platformlarından indirebilen uygulama ile vatandaşlar, belediye haberlerini ve her türlü bilgi ve duyuruyu tek bir noktadan takip edebilecek.

Haberler, etkinlikler, projeler, konserler, anketler, belediye tesisleri gibi pek çok sekmenin yer aldığı uygulamada ilçede ikamet eden ve uygulamaya telefonlarına indiren vatandaşlara Halk A.Ş.'ye ait tüm tesislerde belirli oranlarda indirimler tanımlanacak. Uygulamadaki anketlere katılanlara da sürpriz promosyonlar hediye edilecek.

Belediye Başkanı Acar Ünlü, "Marmaris yaşayanlarımızın ve misafirlerimizin belediye çalışmalarına, etkinliklere ve hizmetlere daha kolay ve rahat ulaşması için uygulamamızı hizmete aldık. Ayrıca zaman zaman buradan düzenleyeceğimiz anketlerle katılımcı yönetimi daha sağlıklı bir biçimde hayata geçireceğiz. Teknolojik yenilikleri belediye hizmetleri ile entegre etmeye ve en sağlıklı hizmeti sunmaya devam edeceğiz" dedi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Marmaris Belediyesi'nin Yeni Mobil Uygulaması 'MarmarisApp' Kullanıma Sunuldu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Marmaris Belediyesi'nin Yeni Mobil Uygulaması 'MarmarisApp' Kullanıma Sunuldu - Son Dakika
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