Marmaris Belediyesi Ramazan Ayında İhtiyaç Sahiplerine Yemek Dağıtıyor - Son Dakika
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Marmaris Belediyesi Ramazan Ayında İhtiyaç Sahiplerine Yemek Dağıtıyor

Marmaris Belediyesi, ramazan ayı boyunca ihtiyaç sahibi vatandaşlara her gün üç çeşit yemek dağıtma kararı aldı. Belediye Başkanı Acar Ünlü, bu uygulama ile paylaşma ve dayanışmanın önemine vurgu yaptı.

03.03.2025 09:15  Güncelleme: 11:22
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(MUĞLA) - Marmaris Belediyesi, ramazan ayı dolayısıyla her gün 3 çeşit yemek dağıtıyor. Belediye Başkanı Acar Ünlü, "Belediyemizde görevli aşçılarımız tarafından hazırlanan yemekleri ramazan ayı boyunca ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza ikram edeceğiz. Ramazanın ruhu olan paylaşmanın, dayanışmanın ve birlikteliğin huzurunu hep beraber yaşayacağız" dedi.

Marmaris Belediyesi, ramazan ayında da ihtiyaç sahibi vatandaşların yanında oluyor. Belediye, ramazan ayı boyunca her gün üç çeşit yemek dağıtacak. Belediye aşçılarının pişirdiği yemekler, Çıldır Mahallesi 166 Sokak'ta konuşlanan ikram aracında vatandaşlara ulaştırılıyor. İhtiyaç sahibi birçok vatandaşın bütçesine katkı sağlıyor.

Ramazanın ilk günü yemek dağıtımına Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü de katıldı. Bir süre yemek dağıtan Başkan Ünlü, vatandaşlara hayırlı ramazanlar diledi. Ünlü, "Belediyemizde görevli aşçılarımız tarafından hazırlanan yemekleri Ramazan ayı boyunca ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza ikram edeceğiz. Ramazan'ın ruhu olan paylaşmanın, dayanışmanın ve birlikteliğin huzurunu hep beraber yaşayacağız. Hayırlı ramazanlar" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Marmaris Belediyesi Ramazan Ayında İhtiyaç Sahiplerine Yemek Dağıtıyor - Son Dakika

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