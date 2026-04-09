Marmaris Belediyesi, Seralarında Ürettiği Bitkilerle 23 Milyon TL'lik Tasarruf Sağladı

(MUĞLA) - Marmaris Belediyesi, dört serasında ürettiği yüz binlerce bitkiyle kenti güzelleştirirken, yaklaşık 23 milyon TL de tasarruf sağladı.

Marmaris Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü bünyesindeki dört serada yetiştirilen bitkiler, ilçenin park, cadde, kavşak ve refüjlerine dikildi. Bir yılda 175 bin adet mevsimlik çiçek ile 155 bin adet çalı bitkisi üretimiyle yaklaşık 23 milyon TL'lik tasarruf sağlandı.

Armutalan, Beldibi, İçmeler ve Makine Araç Parkı'nda bulunan seralarda yıl boyunca yapılan üretimde mevsime göre bitki yetiştiriliyor. Kent peyzajında kullanılan süs lahanası, portakal nergisi, açelya gibi mevsimlik bitkilerin yanı sıra lantana, kufeya, begonvil, papatya, ateş dikeni, boylu ve bodur zakkum, şeflera, benjamin, ada mercanı, Japon gülü, Japon şemsiyesi ve starliçe gibi farklı bitkilerin üretimi müdürlük personeli tarafından gerçekleştiriliyor.

Bitkilere büyük bir özenle baktıklarını belirten sera çalışanları, "Güzel Marmaris'imizi daha da güzelleştirmek için yıl boyunca çalışıyor, üretiyor ve büyütüyoruz" diye konuştu.

Park ve Bahçeler Müdürü Ali Erdil ise ilçede bulunan 540 yeşil alan ve 210 çocuk parkındaki bitkilerin belediye personeli tarafından yetiştirildiğini vurgulayarak, "Marmaris'i daha da güzelleştirmek için üretmeye devam ediyoruz. Seralarımızda yetiştirdiğimiz bitkilerle ilçemizi süslüyor, aynı zamanda belediyemize yılda yaklaşık 23 milyon lira tasarruf sağlıyoruz" ifadelerini kullandı.