Marmaris Belediyesi, Seralarında Ürettiği Bitkilerle 23 Milyon TL'lik Tasarruf Sağladı

Üye Girişi
Son Dakika Logo

09.04.2026 17:47  Güncelleme: 19:13
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(MUĞLA) - Marmaris Belediyesi, dört serasında ürettiği yüz binlerce bitkiyle kenti güzelleştirirken, yaklaşık 23 milyon TL de tasarruf sağladı.

Marmaris Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü bünyesindeki dört serada yetiştirilen bitkiler, ilçenin park, cadde, kavşak ve refüjlerine dikildi. Bir yılda 175 bin adet mevsimlik çiçek ile 155 bin adet çalı bitkisi üretimiyle yaklaşık 23 milyon TL'lik tasarruf sağlandı.

Armutalan, Beldibi, İçmeler ve Makine Araç Parkı'nda bulunan seralarda yıl boyunca yapılan üretimde mevsime göre bitki yetiştiriliyor. Kent peyzajında kullanılan süs lahanası, portakal nergisi, açelya gibi mevsimlik bitkilerin yanı sıra lantana, kufeya, begonvil, papatya, ateş dikeni, boylu ve bodur zakkum, şeflera, benjamin, ada mercanı, Japon gülü, Japon şemsiyesi ve starliçe gibi farklı bitkilerin üretimi müdürlük personeli tarafından gerçekleştiriliyor.

Bitkilere büyük bir özenle baktıklarını belirten sera çalışanları, "Güzel Marmaris'imizi daha da güzelleştirmek için yıl boyunca çalışıyor, üretiyor ve büyütüyoruz" diye konuştu.

Park ve Bahçeler Müdürü Ali Erdil ise ilçede bulunan 540 yeşil alan ve 210 çocuk parkındaki bitkilerin belediye personeli tarafından yetiştirildiğini vurgulayarak, "Marmaris'i daha da güzelleştirmek için üretmeye devam ediyoruz. Seralarımızda yetiştirdiğimiz bitkilerle ilçemizi süslüyor, aynı zamanda belediyemize yılda yaklaşık 23 milyon lira tasarruf sağlıyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.04.2026 19:13:07. #.0.4#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.