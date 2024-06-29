Marmaris Belediyesi ve MUSKİ, Ketenci Deresi'ni koruma altına aldı - Son Dakika
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Marmaris Belediyesi ve MUSKİ, Ketenci Deresi'ni koruma altına aldı

Marmaris Belediyesi ve MUSKİ ekipleri, Ketenci Deresi'nin ağzına beton bariyerler yerleştirerek deniz kumlarıyla kapanmasını önledi. Ayrıca derelerde temizlik ve yıkama çalışmaları da yapıldı.

29.06.2024 12:11  Güncelleme: 13:59
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(MUĞLA) - Marmaris Belediyesi ve MUSKİ ekiplerinin ortaklaşa yaptığı çalışmayla Ketenci Deresi'nin ağzını deniz kumlarıyla kapanmaması için beton bariyer yerleştirildi.

Marmaris Belediyesi ve MUSKİ ekipleri, Ketenci Deresi'nin ağzına dalgakıran vazifesi gören beton bariyerler koydu. Bu sayede dere ağzının denizden gelen kumlarla kapanması önlenecek ve su akışının kesintisiz devam etmesi sağlanacak. Böylece derede yosun ve koku oluşumu önlenecek.

Öte yandan, Marmaris Belediye Temizlik Müdürlüğü ekiplerince Karadere, Ketenci Deresi, Yetim Deresi'nde de temizlik ve yıkama çalışmaları yapıldı. Yapılan çalışmada derelere atılan çöpler toplanırken, farklı noktalarda yıkama gerçekleştirildi. İlçe genelindeki derelerde periyodik olarak temizlik çalışması yapan Marmaris Belediyesi ekiplerine, MUSKİ ekipleri iş makineleriyle destek verdi.

Kemal Elgin Bulvarı üzerindeki yağmursuyu ızgaralarının içinde yaprak, izmarit, toprak gibi atıkların temizliğini yapan Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, diğer cadde ve sokaklarında da çalışmalara devam ediyor.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Marmaris Belediyesi ve MUSKİ, Ketenci Deresi'ni koruma altına aldı - Son Dakika

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