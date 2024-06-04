Marmaris Çiftçi Çocuklar Parkı'nda Son Hasat - Son Dakika
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Marmaris Çiftçi Çocuklar Parkı'nda Son Hasat

Marmaris Belediyesi tarafından çocukların tarım ve toprakla tanışması ve kendi diktikleri ürünleri büyütmesi için hayata geçirilen Çiftçi Çocuklar Parkı'nda ata tohumlarını toprakla buluşturup sebze yetiştiren çocuklar, yaz ayları öncesinde son kez hasat yaptı. Mart ayında ektikleri ürünleri sulayıp büyüten ve bakımını yapan çocuklara sertifika verildi.

04.06.2024 16:03
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(MUĞLA) - Marmaris Belediyesi tarafından çocukların tarım ve toprakla tanışması ve kendi diktikleri ürünleri büyütmesi için hayata geçirilen Çiftçi Çocuklar Parkı'nda ata tohumlarını toprakla buluşturup sebze yetiştiren çocuklar, yaz ayları öncesinde son kez hasat yaptı.

Marmaris'in küçük çiftçileri, ata tohumu yetiştirme etkinliklerinin sonuncusunu Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü'yle yaptı. Yaz mevsimi öncesi parkta son hasatlarını yapan çocuklara sertifika verildi.

Mart ayında ektikleri karpuz, kavun, acur, domates, kabak ve patlıcan gibi ürünleri sulayıp büyüten ve bakımını yapan çocuklar, emeklerinin karşılığını almanın mutluluğunu yaşadı. 176 öğrencinin katıldığı etkinlikte çocukların her birine, Bitki Yetiştiriciliği Sertifikası verildi.

Çocukların küçük yaşta toprağa emek vermeleri ve karşılığını almalarının onların gelişimi için çok önemli olduğunu belirten Başkan Ünlü, okullar açıldığında 2. dönem ekimleri için parkın tekrar çocukları bekliyor olacağını söyledi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Marmaris Çiftçi Çocuklar Parkı'nda Son Hasat - Son Dakika

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