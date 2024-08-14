Marmaris Değirmenyanı'nda Yeni Parkın Son Aşamasına Gelindi - Son Dakika
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Marmaris Değirmenyanı'nda Yeni Parkın Son Aşamasına Gelindi

Marmaris Belediyesi, Değirmenyanı'nda yapımını sürdürdükleri parkın son aşamasına geldi. Parkta oyun grupları, basketbol sahası ve spor aletleri bulunuyor. Parkın kısa sürede hizmete açılması planlanıyor.

14.08.2024 17:12  Güncelleme: 18:21
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(MUĞLA)- Marmaris Belediyesi ekipleri, Değirmenyanı'nda yapımını sürdürdükleri parkın son aşamasına geldiler. Belediye Başkanı Acar Ünlü, "Değirmenyanı nihayet parka kavuşuyor. Yapımında son aşamaya gelinen park çok kısa süre sonra mahalle sakinlerimizin hizmetinde olacak" dedi.

Değirmenyanı'nın ilk parkı olacak alandaki çalışmaların bir an önce tamamlanması için ekiplerin yoğun çalışması devam ediyor. Bin 500 metrekare büyüklüğündeki alanda yapılan parkta oyun grupları, basketbol sahası ve spor aletleri bulunuyor. Oyun gruplarının yerleştirildiği alanda elektrik ve diğer teknik işler tamamlandıktan sonra peyzaj çalışmaları gerçekleştirilecek. Park, kısa sürede hizmete açılacak.

Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü, "Değirmenyanı nihayet parka kavuşuyor. Yapımında son aşamaya gelinen park çok kısa süre sonra mahalle sakinlerimizin hizmetinde olacak. Onları ağırlamak için sabırsızlanıyoruz" dedi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Marmaris Değirmenyanı'nda Yeni Parkın Son Aşamasına Gelindi - Son Dakika

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