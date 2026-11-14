Marmaris Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı'nı silahla tehdit eden zanlı tutuklandı

Marmaris Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Mehmet Ayyıldız'ı silahla tehdit eden zanlı tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, A.Ş, geçmişe dayalı alacak verecek anlaşmazlığı nedeniyle mahkemelik olduğu Ayyıldız'ı takip etti.

Sokakta ikili arasında tartışma çıktı. Bu sırada zanlı, üzerindeki ruhsatsız tabancayı çıkardı.

Ayyıldız'ın müdahalesiyle zanlı silahı düşürdü.

İhbar üzerine bölgeye gelen Marmaris İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, A.Ş'yi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.