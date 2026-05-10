Marmaris Latin Fest, Dört Gün Boyunca İlçeye Renk Kattı

(MUĞLA) - Marmaris Belediyesi ev sahipliğinde bu yıl ilk kez düzenlenen Marmaris Latin Fest, Türkiye'nin dört bir yanından ve yurt dışından gelen ziyaretçileri ağırladı. Dört gün süren festival, ilçeye renk, hareketlilik ve turizm canlılığı kattı.

Marmaris Belediyesi ev sahipliğinde düzenlenen Marmaris Latin Fest, ilçeye büyük bir hareketlilik ve renk kattı. Türkiye'nin en büyük ve en kapsamlı Latin etkinliği olma özelliği taşıyan festival, sadece ilçede yaşayan vatandaşların ve tatil için Marmaris'i tercih eden turistlerin değil, Türkiye'nin dört bir yanından gelen ziyaretçilerin de ilgi odağı oldu. Müzik ve dansın ritmiyle dolan festival alanı, renkli görüntülere sahne olurken ilçede adeta bayram havası yaşandı.

BİRÇOK İLDEN ZİYARETÇİ GELDİ

7 Mayıs'ta başlayan festival için başta Muğla merkezi ve ilçeleri olmak üzere Antalya, Denizli, İzmir ve birçok farklı şehirden yüzlerce kişi Marmaris'e akın etti. Özellikle hafta sonu yoğunluk daha da arttı. Latin müziği ve dansının enerjisini yaşamak isteyen ziyaretçiler, etkinliğin atmosferinden büyük memnuniyet duyduklarını ifade etti. Katılımcılar, Marmaris'in böylesine uluslararası organizasyonlara ev sahipliği yapmasının ilçeye çok yakıştığını belirterek, festivalin her yıl daha da büyüyerek adını duyuracağından emin olduklarını dile getirdi.

TURİSTLER DE YOĞUN İLGİ GÖSTERDİ

Havanın ısınmasıyla sezon hareketliliğinin başladığı Marmaris'te, Latin Fest ilçedeki turizm canlılığına da önemli katkı sundu. Tatil için Marmaris'te bulunan yabancı turistler de 19 Mayıs Gençlik Meydanı'nda gerçekleşen gösterilere yoğun ilgi gösterdi. Dans gösterilerinin yanı sıra farklı ülkelerin lezzetlerini de deneyimleme fırsatı buldu.

MİSAFİRPERVERLİĞE HAYRAN KALDILAR

Festival kapsamında 14 farklı Latin ülkesinden Marmaris'e gelen konuklar da ilçeye hayran kaldıklarını dile getirdi. Büyükelçiler başta olmak üzere diğer diplomatlar, dansçılar, müzisyenler, aşçılar ve ekiple birlikte gelen misafirler, Marmaris'in doğal güzelliğinin yanı sıra insanların sıcak yaklaşımı, misafirperverliği ve yardımseverliğinin kendilerini çok etkilediğini belirterek, festival sayesinde farklı kültürlerin bir araya geldiğini ifade etti.

MARMARİS'İN TANITIMINA ÖNEMLİ KATKI

Bu yıl ilk kez düzenlenen festivalin Marmaris'in uluslararası tanıtımına önemli katkı sunduğunu belirten Belediye Başkanı Acar Ünlü, "Marmaris artık sadece denizi ve doğasıyla değil; kültür, sanat ve spor etkinlikleriyle de adından söz ettiren bir kent haline geliyor. Latin Fest'e gösterilen yoğun ilgi bizi çok mutlu etti. Türkiye'nin farklı şehirlerinden ve yurt dışından gelen misafirlerimizin Marmaris'ten memnun ayrılması bizim için çok değerli" dedi.

Ünlü, Marmaris'in yılın her döneminde yaşayan bir turizm kenti olması için çalıştıklarını da ifade ederek, "Bu tür uluslararası organizasyonlarla hem ilçemizin tanıtımını güçlendiriyoruz hem de esnafımıza ve turizm sektörüne katkı sağlıyoruz. Marmaris'i kültür ve etkinlik turizminin önemli merkezlerinden biri haline getirmeyi hedefliyoruz" diye konuştu.