Marmaris Pazar Yerine Serinletme Sistemi Kuruldu

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(MUĞLA)- Marmaris Belediyesi, esnafın ve vatandaşların talebi üzerine pazar yerine su püskürtme sistemi kurdu ve 34 noktaya vantilatör yerleştirdi.

Marmaris Belediyesi, ilçe merkezinde bulunan kapalı pazar yerini serinletecek bir çalışmaya imza attı. Sıcaklık değerlerinin mevsim normalleri üzerinde seyrettiği yaz mevsiminde hem satış hem de alışveriş yapmanın zor olduğunu belirten esnaf ve ilçe sakinlerinin talepleri üzerine serinletme sistemi kuruldu. Fen İşleri ve Destek İşleri Müdürlükleri'nin çalışmasıyla pazarın tavanına 600 metre boyunca hat çekilerek, su püskürtme sistemi işler hale getirildi. Bu hatlardan belirli aralıklarla soğuk su buharı püskürtülürken, iç kısımlara da 34 adet büyük vantilatör yerleştirildi.

Belediye Başkanı Acar Ünlü, her zaman esnafın ve vatandaşın taleplerine duyarlı olduklarını vurgulayarak, "Pazarcı esnafımız ve pazara alışverişe gelen vatandaşlarımızın talebi üzerine böyle bir sistem kurduk. Böylelikle pazar yerinin daha serin olmasını sağlıyoruz" dedi.