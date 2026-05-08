Marmaris Selimiye'de Tekne Bağlama İskelesi İçin Çed Süreci Başlatıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Marmaris Selimiye'de Tekne Bağlama İskelesi İçin Çed Süreci Başlatıldı

08.05.2026 12:10  Güncelleme: 13:12
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Marmaris Selimiye’de, Özel Çevre Koruma Bölgesi içinde planlanan 450 yat kapasiteli tekne bağlama iskelesi için ÇED süreci başlatıldı. Projenin doğal yaşama olası etkileri nedeniyle yakından izlendiğini dile getiren Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, "Bu hassas bölgede böyle bir projeye izin vermeyeceğiz" dedi.

(MUĞLA) - Marmaris Selimiye'de, Özel Çevre Koruma Bölgesi içinde planlanan 450 yat kapasiteli tekne bağlama iskelesi için ÇED süreci başlatıldı. Projenin doğal yaşama olası etkileri nedeniyle yakından izlendiğini dile getiren Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, "Bu hassas bölgede böyle bir projeye izin vermeyeceğiz" dedi.

Muğla'nın Marmaris ilçesi Selimiye Mahallesi'nde, Özel Çevre Koruma Bölgesi sınırları içerisinde yapılması planlanan 450 yat kapasiteli tekne bağlama iskelesi projesi için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından ÇED süreci başlatıldı. Muğla Büyükşehir Belediyesi, Aydın-Muğla İlleri 1/50.000 ölçekli Bütünleşik Kıyı Alanları Planı kapsamında yer alan bölgenin; yüzme alanları, günübirlik tur ve mavi tur destinasyonlarını kapsayan deniz turizmi alanları arasında bulunduğuna dikkati çekti. Büyükşehir Belediyesi ayrıca, nesli tükenme tehlikesi altındaki canlıların yaşam alanı olan ve turizm potansiyeli açısından marka değeri taşıyan bölgenin, Özel Çevre Koruma Bölgesi içerisinde yer alması nedeniyle korunması gereken hassas alanlardan biri olduğunu vurguladı. Bu nedenle planlanan projenin doğal yaşam üzerinde olumsuz etkiler oluşturabileceği belirtilirken, Büyükşehir Belediyesi'nin ÇED süreciyle ilgili gerekli itirazlarda bulunacağı ifade edildi.

DAHA ÖNCE AYNI BÖLGEYE OLUMSUZ GÖRÜŞ VERİLMİŞTİ

Muğla Büyükşehir Belediyesi, aynı bölgede daha önce Portmarin Liman İşletmeciliği Turizm İnşaat Anonim Şirketi tarafından yapılması planlanan 145 yat/tekne bağlama kapasiteli "Yat/Tekne Bağlama İskelesi" projesine de benzer gerekçelerle 27 Mayıs 2025 tarihinde olumsuz görüş vermişti. ÇED olumlu kararının ardından Muğla Büyükşehir Belediyesi, yürütmenin durdurulması ve ÇED kararının iptali istemiyle 12 Aralık 2025 tarihinde Muğla 2. İdare Mahkemesi'nde dava açtı. 2026/49 esas numarasıyla görülen davada, mahkeme 20 Ocak 2026 tarihli kararıyla Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'ndan bilgi ve belge talebinde bulundu.

BAŞKAN ARAS'TAN İSKELE PROJESİNE TEPKİ

Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, Marmaris'in Selimiye Mahallesi'nde Özel Çevre Koruma Bölgesi içerisinde yapılması planlanan 450 yat kapasiteli tekne bağlama iskelesi projesine tepki gösterdi. Projeye karşı tüm hukuki süreçlerin yürütüleceğini belirten Aras, "Buna asla izin vermeyeceğiz. Aynı bölgede daha önce yapılmak istenen yat bağlama iskelesi projesine karşı dava açtık ve süreç halen devam ediyor. Şimdi ise aynı bölgenin yanına 450 yat kapasiteli yeni bir bağlama iskelesi için ÇED süreci başlatıldığını öğrendik. ÇED raporunun olumlu çıkması durumunda yeniden dava sürecini başlatacağız. Burası Özel Çevre Koruma Bölgesi sınırları içerisinde yer alan çok hassas bir alan" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

Yerel Yönetim, Güncel, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Güncel Marmaris Selimiye'de Tekne Bağlama İskelesi İçin Çed Süreci Başlatıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Real Madrid’de yumruk yumruğa kavga Yıldız futbolcu hastanelik oldu Real Madrid'de yumruk yumruğa kavga! Yıldız futbolcu hastanelik oldu
Gerilim sonrası ilk temas Rubio ile Papa Vatikan’da bir araya geldi Gerilim sonrası ilk temas! Rubio ile Papa Vatikan'da bir araya geldi
Beşiktaş aradığı golcüyü çok uzaklarda değil, Gaziantep’te buldu Beşiktaş aradığı golcüyü çok uzaklarda değil, Gaziantep'te buldu
TOGG’dan yeni anlaşma Ucuz 3 yeni model geliyor TOGG'dan yeni anlaşma! Ucuz 3 yeni model geliyor
Arda Turan bu akşam tarih yazabilir Arda Turan bu akşam tarih yazabilir
Damadını öldüren kayınvalidenin ifadesi ortaya çıktı Bakın ne yaşanmış Damadını öldüren kayınvalidenin ifadesi ortaya çıktı! Bakın ne yaşanmış

12:42
Türkiye sınırına dev yatırım üssü kuruluyor: 250 bin kişiye iş, 5 milyar dolar ihracat
Türkiye sınırına dev yatırım üssü kuruluyor: 250 bin kişiye iş, 5 milyar dolar ihracat
12:21
Yeni yasa teklifi Meclis’e geliyor: Tarım arazilerinde kooperatif üzerinden yapılaşmaya son
Yeni yasa teklifi Meclis'e geliyor: Tarım arazilerinde kooperatif üzerinden yapılaşmaya son
11:29
ODTÜ’de Türk bayrağı açan öğrencilere saldıran kişi böyle gözaltına alındı
ODTÜ'de Türk bayrağı açan öğrencilere saldıran kişi böyle gözaltına alındı
11:28
Dünya devi firma Türkiye’den çekiliyor Yüzlerce çalışan işsiz kalacak
Dünya devi firma Türkiye'den çekiliyor! Yüzlerce çalışan işsiz kalacak
11:15
İşte Özgür Özel tarafından Burcu Köksal’a atıldığı konuşulan tek cümlelik mesaj
İşte Özgür Özel tarafından Burcu Köksal'a atıldığı konuşulan tek cümlelik mesaj
11:06
Kıraathane görünümlü kumarhane Kadınları kullanıp çiftçileri borçlandırmışlar
Kıraathane görünümlü kumarhane! Kadınları kullanıp çiftçileri borçlandırmışlar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.05.2026 13:12:47. #7.13#
SON DAKİKA: Marmaris Selimiye'de Tekne Bağlama İskelesi İçin Çed Süreci Başlatıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.