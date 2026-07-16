Marmaris'te 15 Temmuz Anma Programı Düzenlendi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Marmaris'te 15 Temmuz Anma Programı Düzenlendi

Marmaris\'te 15 Temmuz Anma Programı Düzenlendi
16.07.2026 00:49
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Muğla Valisi İdris Akbıyık, Marmaris Atatürk Meydanı'ndaki programda, 15 Temmuz gecesi milletin iradesine sahip çıktığını ve şehitleri rahmetle andığını belirtti. Etkinlikte sancak koşusu, mehter gösterisi ve konser yer aldı.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla anma programı düzenlendi.

Marmaris Atatürk Meydanı'ndaki programda konuşan Muğla Valisi İdris Akbıyık, karanlık gecede gözünü kırpmadan şehadet şerbetini içen tüm şehitlere Allah'tan rahmet diledi, gazileri minnetle andı.

Milletin tarih boyunca esareti kabul etmediğini ve 15 Temmuz gecesi hainlerin karşısına Malazgirt ile Çanakkale ruhunun dikildiğini belirten Akbıyık, şöyle konuştu:

"O gece Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısıyla meydanlara dökülen milyonlar, ellerinde sadece ay yıldızlı bayraklarıyla geçilmez bir kale olmuşlardır. Biz çok iyi biliyoruz ki irade bizim, zafer bizimdir. Marmaris'imiz o kapkara gecenin şahitlerinden ve en büyük direniş kalelerinden birisi olmuştur. Hainlerin doğrudan Sayın Cumhurbaşkanımızı ve milletimizin iradesini hedef aldığı o amansız suikast girişimine karşı bu topraklar canından geçerek siper olmuştur."

Akbıyık, Marmaris'te Nedip Cengiz Eker ve Mehmet Çetin'in gözlerini kırpmadan şehadete yürüdüğünü dile getirerek, "Onların ve yurdun dört bir yanındaki 253 şehidimizin cesaretiyle yazılan bu destan, bizlere mukaddes bir emanettir. Milletimiz, o gece hainlere geçit vermeyerek milli iradenin ne demek olduğunu tüm dünyaya bir kez daha göstermiştir." dedi.

Milli iradeye pranga vurmaya kalkanların, karşılarında her zaman Türk milletinin sarsılmaz iradesini bulacağını ifade eden Akbıyık, sözlerini şöyle tamamladı:

"Tarih bir kez daha yazmıştır ki tankların gücü, inanç dolu bir milleti geçememiştir. Her türlü kirli hesap yok olmuştur. 'İrade bizim, zafer bizim' diyerek meydanları dolduran, vatanına ve geleceğine sahip çıkan aziz milletimize ve değerli Muğlalı hemşehrilerime şükranlarımı sunuyorum. 15 Temmuz şehitlerimiz başta olmak üzere vatan topraklarını mukaddes kılan tüm şehitlerimizi rahmetle ve minnetle yad ediyor, gazilerimize sağlıklı ömürler diliyorum. Birliğimiz, beraberliğimiz daim olsun. Demokrasi ve Milli Birlik Günü'müz kutlu olsun."

AK Parti İl Başkanı Cengizhan Güngör ile MHP İl Başkanı Emrah Oltulu'nun da konuşma yaptığı programda, sancak koşusunu tamamlayan sporcular Türk bayrağını Vali Akbıyık'a teslim etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın hitabının dev ekrandan izlendiği etkinlikte, şiirler okundu, mehter takımı gösterisi sunuldu, 15 Temmuz'u anlatan kısa film gösterildi.

Sanatçı Ahmet Şafak'ın konser verdiği anma programı, gece yarısı sela okunmasıyla son buldu.

Program boyunca Türk bayraklarıyla donatılan Sahil Güvenlik gemisi ve botu da Marmaris açıklarında deniz güvenliğini sağladı.

Kaynak: AA

Muğla Valiliği, İdris Akbıyık, 15 Temmuz, Demokrasi, Marmaris, Güvenlik, Etkinlik, Kültür, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Marmaris'te 15 Temmuz Anma Programı Düzenlendi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yalova’da pet şişe içerisinde bulundu Değeri tam 5 milyon dolar Yalova'da pet şişe içerisinde bulundu! Değeri tam 5 milyon dolar
Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner tutuklandı Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner tutuklandı
İşte Haluk Levent’in ilk ifadesi: Yolsuzluk değil, usulsüzlük yaptım İşte Haluk Levent'in ilk ifadesi: Yolsuzluk değil, usulsüzlük yaptım
İrade de bizim zafer de İstikbale yön veren gecenin 10. yılı İrade de bizim zafer de! İstikbale yön veren gecenin 10. yılı
Hasretle çıktıkları yol felaketle sonuçlandı: 3 ölü, 1 yaralı Hasretle çıktıkları yol felaketle sonuçlandı: 3 ölü, 1 yaralı
Haluk Levent’in de aralarında bulunduğu 23 şüpheli adliyeye sevk edildi Haluk Levent'in de aralarında bulunduğu 23 şüpheli adliyeye sevk edildi

00:03
902’de inanılmaz son Arjantin geriden gelip İngiltere’yi devirerek finale çıktı
90+2'de inanılmaz son! Arjantin geriden gelip İngiltere'yi devirerek finale çıktı
00:01
Göynük Kanyonu’nda kopan kaya parçası ziyaretçilerin üzerine düştü: Çok sayıda yaralı var
Göynük Kanyonu’nda kopan kaya parçası ziyaretçilerin üzerine düştü: Çok sayıda yaralı var
23:38
Selim İmamoğlu’ndan ’yat tatili’ iddialarına ilişkin açıklama: Ben çayı limonla değil, sade ve şekersiz içerim
Selim İmamoğlu'ndan 'yat tatili' iddialarına ilişkin açıklama: Ben çayı limonla değil, sade ve şekersiz içerim
22:57
Galatasaray’da Icardi ile yollar ayrıldı
Galatasaray'da Icardi ile yollar ayrıldı
21:31
Haluk Levent, tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi.
Haluk Levent, tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi.
19:32
Ahbap soruşturmasında Sevda Kurt’un ifadesi: Haluk Levent 90 milyon lira dolandırdı
Ahbap soruşturmasında Sevda Kurt'un ifadesi: Haluk Levent 90 milyon lira dolandırdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.07.2026 01:31:11. #7.13#
SON DAKİKA: Marmaris'te 15 Temmuz Anma Programı Düzenlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.