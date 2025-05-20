Marmaris'te 19 Mayıs Coşkusu: Gençlik Festivali Binlerce Kişiyi Buluşturdu

(MUĞLA) - Marmaris Belediyesi'nin dört gün süren "Gençlik Festivali"nde binlerce kişi bir araya geldi. Kutlamaların en coşkulu anı ise 19 Mayıs akşamı düzenlenen bayram korteji ve Bulutsuzluk Özlemi konseri oldu.

Marmaris, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı bu yıl da büyük bir coşku ve gururla kutladı. Marmaris Belediyesi'nin öncülüğünde düzenlenen etkinlikler kapsamında dört gün süren Gençlik Festivali, sanat, spor ve müziği buluşturdu.

Kutlamaların en coşku dolu anlarından biri, 19 Mayıs günü düzenlenen bayram korteji oldu. Ellerinde Türk bayraklarıyla marşlar eşliğinde yürüyen binlerce vatandaş, Atatürk'ün gençliğe emanet ettiği bu anlamlı günü hep birlikte kutladı. Atatürk, İsmet İnönü, Kazım Karabekir gibi Kurtuluş Savaşı kahramanlarını canlandıran AKSAK Sanat Tiyatrosu oyuncularının da en önde yürüdüğü korteje katılan Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü ve Aksaz Deniz Üs Komutanı Tuğamiral Neslim Eski, halkla birlikte yürüyerek bayram coşkusuna ortak oldu. Kortejde 200 metrelik Türk bayrağını açan vatandaşlar bayram coşkusunu yaşadı.

Hep bir ağızdan "Gençliğe Hitabe" okundu

Kortej, 19 Mayıs Gençlik Meydanı'nda sona erdi. Burada bir araya gelen binlerce vatandaş hep bir ağızdan "Gençliğe Hitabe"yi okudu. Vatandaşlara Başkan Ünlü de eşlik etti.

Daha sonra Türk Rock müziğinin efsane grubu Bulutsuzluk Özlemi sahne aldı. Bulutsuzluk Özlemi, verdiği konserle gençlere unutulmaz bir gece yaşattı.

Sahneye çıkarak grup adına Nejat Yavaşoğulları'na çiçek takdim eden Ünlü, "19 Mayıs, bir milletin yeniden doğuşudur. Bugün burada bu coşkuyu hep birlikte yaşamak gurur verici. Düzenlediğimiz Gençlik Festivali ile gençlerin enerjisiyle Marmaris'e renk kattı. Nicelerini hep birlikte yaşamak umuduyla, bayramımız kutlu olsun" dedi.

Marmaris'te 19 Mayıs coşkusu, 100 Yıllık Emanet Cumhuriyet Dans Tiyatrosu'nun Kurtuluş Savaşı ve Cumhuriyet'in ilk yıllarını anlatan danslı gösterisiyle geç saatlere kadar devam etti.