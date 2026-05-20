Marmaris'te 19 Mayıs'ın Ruhuna Uygun Kutlama

20.05.2026 15:49  Güncelleme: 16:54
Marmaris Belediyesi’nin düzenlediği 19 Mayıs etkinlikleri kapsamında gençlik turnuvası, konserler ve fener alayı düzenlendi. Başkanlar Ahmet Aras ve Acar Ünlü de korteje katılarak bayram coşkusuna ortak oldu.

(MUĞLA) - Marmaris'te, 19 Mayıs coşkusu gençlerin enerjisiyle buluştu. Spor, sanat ve fener alayıyla bayram bir kez daha birlik içinde kutlandı.

Marmaris Belediyesi, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a çıkışının 107'nci yıl dönümünü coşkulu etkinliklerle. Gün boyu süren etkinliklerde spor ve sanat iç içe geçerken; gençlerin sahne performansları, fener alayı ve Güney Deniz Saha Komutanlığı Bandosu'nun konseri bayram coşkusunu yaşattı. Fener alayına Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras ve Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü de katıldı.

ETKİNLİKLER SPORLA BAŞLADI

Günün ilk etkinliği Gençlik Turnuvası oldu. Bayramın özüne uygun olarak gençleri sporla buluşturan turnuvada, Türkmenistan Parkı'nda sokak basketbolu, Halk Plajı'nda ise plaj voleybolu ve plaj futbolu müsabakaları yapıldı. Etkinlikler gün boyunca spor heyecanını ve enerjisini Marmaris'e taşıdı. Belediye Başkan Yardımcısı Sedat Kirt ile Marmaris Belediyespor Kulübü Başkanı Erdem Karaosmanoğlu da etkinliklere katılarak gençlerin heyecanına ortak oldu ve kulüplere anı kupaları takdim etti.

SAHNE GENÇLERİ MÜZİKLE BULUŞTURDU

"Sahne Gençlerin" etkinliğinde sahne alan Grup Bassbaya, Grup Asylum ve Grup İnfaz, performanslarıyla bayrama renk kattı. Atatürk'ün izinde; sanatla ve sporla büyüyen, geleceğe umutla bakan gençler, meydanı dolduran arkadaşlarıyla bayramın neşesini paylaştı."

FENER ALAYINDA BAYRAM COŞKUSU

Kutlamaların en dikkati çeken bölümlerinden fener alayı, saat 20.30'da Ketenci Otel önünden başladı. "Bayrağını al, korteje katıl" çağrısıyla düzenlenen yürüyüşe Başkan Aras ve Başkan Ünlü de katıldı. 19 Mayıs Gençlik Meydanı'nda sona eren korteje vatandaşlar, evlerinin balkonlarından ve camlarından alkışlarla eşlik etti. Yürüyüşün ardından Güney Deniz Saha Komutanlığı Bandosu sahne aldı. Söylediği marşlar ve türkülerle bayram coşkusunu artıran bandonun konseri büyük alkış aldı.

Burada birlikte sahneye çıkan Ünlü ile Aras, vatandaşların bayramını kutladı. Halka hitap eden Ünlü, "19 Mayıs, Türk'ün bu topraklarda varoluşunun ilk işaret fişeğiydi. Mustafa Kemal'in askerleriyle, Mustafa Kemal'in yoldaşlarının bayram kutlamasına hepiniz hoş geldiniz. İyi ki doğdun Büyük Atatürk" diye konuştu.

Aras ise, "Gençlerimizin enerjisi, umudu ve Cumhuriyet'e sahip çıkma kararlılığı, geleceğe dair inancımızı daha da güçlendiriyor. Yaşasın Mustafa Kemal, yaşasın Türkiye Cumhuriyeti" dedi.

Kaynak: ANKA

