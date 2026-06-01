Marmaris'te Akaryakıt Tankeri Yangını - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Marmaris'te Akaryakıt Tankeri Yangını

01.06.2026 11:27
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Marmaris'te seyir halindeki akaryakıt tankeri alev aldı, ekipler yangını söndürdü.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde seyir halindeyken alev alan akaryakıt yüklü tankerdeki yangın, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

Muğla-Marmaris kara yolu Çamlı Mahallesi Gelibolu Köprüsü mevkisinde seyir halinde olan B.U. idaresindeki 48 ALG 165 plakalı akaryakıt yüklü tankerin kupa kısmında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangını fark eden sürücü, tankeri emniyet şeridine çekerek araçtan uzaklaştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, polis, jandarma ve Marmaris Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Bu sırada bölgede çalışma yürüten Marmaris Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri ile Marmaris Belediyesi temizlik işçileri yangına ilk müdahaleyi gerçekleştirdi.

Olay yerine ulaşan Muğla Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin de desteğiyle, yangın akaryakıtın bulunduğu tanker bölümüne ve ormanlık alana sıçramadan söndürüldü.

Yangın nedeniyle tankerin kupa bölümü kullanılamaz hale geldi.

Kara yolunda aksayan ulaşım ise aracın kaldırılmasının ardından normale döndü.

Kaynak: AA

Marmaris, Güvenlik, 3. Sayfa, Güncel, Ulaşım, Çevre, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Marmaris'te Akaryakıt Tankeri Yangını - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Haritadan tesadüfen buldu, ailesini de alıp Filipinler’den Yozgat’a geldi Haritadan tesadüfen buldu, ailesini de alıp Filipinler'den Yozgat'a geldi
Aziz Yıldırım, Alex de Souza bombasını da patlattı: Memnuniyetle Aziz Yıldırım, Alex de Souza bombasını da patlattı: Memnuniyetle
Baba ile 6 yaşındaki oğlunun acı sonu Baba ile 6 yaşındaki oğlunun acı sonu
İran, ABD ile anlaşma şartını açıkça ilan etti: Başka türlü onaylamayız İran, ABD ile anlaşma şartını açıkça ilan etti: Başka türlü onaylamayız
Hakan Safi büyük oynuyor Seçilirse Fenerbahçe’yi Barcelona’ya çevirecek Hakan Safi büyük oynuyor! Seçilirse Fenerbahçe'yi Barcelona'ya çevirecek
CHP’yi bekleyen büyük tehlike Olağanüstü kurultay için ilk adım atılıyor CHP'yi bekleyen büyük tehlike! Olağanüstü kurultay için ilk adım atılıyor

11:47
Silivri’den bombaladı: İmamoğlu’ndan Kılıçdaroğlu’na ağır sözler
Silivri'den bombaladı: İmamoğlu'ndan Kılıçdaroğlu'na ağır sözler
11:40
Dünya Kupası’ndaki yeni kural ilk kez uygulandı, anında gol oldu
Dünya Kupası’ndaki yeni kural ilk kez uygulandı, anında gol oldu
11:10
Nereden nereye Bir dönemin efsane ismi ciğercide sahne saldı
Nereden nereye! Bir dönemin efsane ismi ciğercide sahne saldı
10:56
Meclis’te kritik salı Özgür Özel’in “Kilitli kapı“ için formülü hazır
Meclis'te kritik salı! Özgür Özel'in "Kilitli kapı" için formülü hazır
10:51
Denizli’deki otobüs kazasında hayatını kaybedenlerin yürek burkan hikayeleri ortaya çıktı
Denizli'deki otobüs kazasında hayatını kaybedenlerin yürek burkan hikayeleri ortaya çıktı
10:35
TFF’den Dünya Kupası için radikal karar
TFF'den Dünya Kupası için radikal karar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.06.2026 12:06:54. #7.12#
SON DAKİKA: Marmaris'te Akaryakıt Tankeri Yangını - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.