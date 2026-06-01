Marmaris'te Akaryakıt Tankeri Yangını

Muğla'nın Marmaris ilçesinde seyir halindeyken alev alan akaryakıt yüklü tankerdeki yangın, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

Muğla-Marmaris kara yolu Çamlı Mahallesi Gelibolu Köprüsü mevkisinde seyir halinde olan B.U. idaresindeki 48 ALG 165 plakalı akaryakıt yüklü tankerin kupa kısmında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangını fark eden sürücü, tankeri emniyet şeridine çekerek araçtan uzaklaştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, polis, jandarma ve Marmaris Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Bu sırada bölgede çalışma yürüten Marmaris Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri ile Marmaris Belediyesi temizlik işçileri yangına ilk müdahaleyi gerçekleştirdi.

Olay yerine ulaşan Muğla Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin de desteğiyle, yangın akaryakıtın bulunduğu tanker bölümüne ve ormanlık alana sıçramadan söndürüldü.

Yangın nedeniyle tankerin kupa bölümü kullanılamaz hale geldi.

Kara yolunda aksayan ulaşım ise aracın kaldırılmasının ardından normale döndü.