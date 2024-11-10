Marmaris'te Atatürk'ün 86. Ölüm Yıl Dönümü Anma Töreni - Son Dakika
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Marmaris'te Atatürk'ün 86. Ölüm Yıl Dönümü Anma Töreni

Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ölümünün 86. yılında Marmaris'te düzenlenen törenle anıldı. Belediye Başkanı Acar Ünlü, Atatürk'ün mirasına sahip çıkacaklarını ve Cumhuriyet'in değerlerini yaşatacaklarını vurguladı.

10.11.2024 17:24
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(MUĞLA)- Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ölümünün 86'ncı yılında Marmaris Atatürk Meydanı'nda düzenlenen törenle anıldı. Belediye Başkanı Acar Ünlü, "Atatürk'ün bıraktığı Cumhuriyet'i yüceltmek, onun ilke ve inkılaplarını yaşatmak için durmaksızın çalışmaya devam edeceğiz. Bizlere emanet ettiği bu güzel vatan için ona her zaman minnettarız" dedi.

Marmaris'te Atatürk'ün ölümünün 86'ncı yılı dolayısıyla anma töreni düzenlendi. Törene Marmaris Kaymakamı Nurullah Kaya, Garnizon Komutanı Tuğamiral Neslim Eski, Belediyesi Başkanı Acar Ünlü ve Cumhuriyet Başsavcısı Fatmagül Yörük'ün yanı sıra askeri erkan, gaziler, siyasi parti temsilcileri, kamu kurum ve kuruluşlarının müdürleri, oda başkanları, öğrenciler, öğretmenleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

09.05'te derin özlem ve saygı

Kaymakamlık, Aksaz Deniz Üs Komutanlığı ve Belediye Başkanlığı çelenklerinin Atatürk Anıtı'na sunulmasıyla başlayan çelenk töreni saat 09.05'i gösterdiğinde sirenler eşliğinde iki dakikalık saygı duruşuyla devam etti. Bu sırada gönder bayrağı yarıya indirildi. Tören İstiklal Marşı'nın okunmasıyla son buldu. Atatürk'ü anma programı Armutalan Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen anma töreni ile devam etti. Törende Atatürk şarkılarla ve şiirlerle anıldı.

"Ata'mızın hatırasını kalplerimizde sonsuza dek yaşatacak, ilkelerinden asla vazgeçmeyeceğiz"

Ebedi Başkomutan Mustafa Kemal Atatürk'ü bitmeyen biz özlemle andıklarını söyleyen Belediye Başkanı Acar Ünlü, "Bugün Cumhuriyet'imizin kurucusu, büyük önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, sonsuzluğa uğurlayışımızın 86'ncı yılında derin bir özlem ve minnetle andık. Atatürk Meydanı'nda çelenk sunma törenimizde; kalplerimizdeki sonsuz Atatürk sevgisiyle iki dakikalık saygı duruşunda bulunurken, Marmaris'te yankılanan sessizliğimiz, onun mirasına duyduğumuz derin saygıyı dile getirdi. Atatürk'ün bıraktığı Cumhuriyet'i yüceltmek, onun ilke ve inkılaplarını yaşatmak için durmaksızın çalışmaya devam edeceğiz. Bizlere emanet ettiği bu güzel vatan için ona her zaman minnettarız. Ata'mızın hatırasını kalplerimizde sonsuza dek yaşatacak, ilkelerinden asla vazgeçmeyeceğiz" ifadesini kullandı.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Marmaris'te Atatürk'ün 86. Ölüm Yıl Dönümü Anma Töreni - Son Dakika

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