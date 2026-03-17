Marmaris\'te Camilere Temizlik Çalışmaları

Marmaris Belediyesi, Ramazan Bayramı öncesinde vatandaşların ibadetlerini daha temiz bir ortamda gerçekleştirebilmesi için ilçe genelindeki camilerde temizlik çalışmalarını yoğunlaştırdı.

Belediyenin Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, bayram namazı öncesinde cami içlerini ve avlularını dezenfekte ederek hijyen standartlarını en üst seviyeye çıkarıyor.

Ekipler, ibadethanelerin halılarını özel makinelerle yıkarken, pencerelerden minberlere kadar her noktayı titizlikle temizliyor. Belediye personeli, vatandaşların yoğun olarak ziyaret ettiği merkezi camilerin yanı sıra çevre mahallelerdeki ibadethanelerde de çalışmalarını eş zamanlı sürdürüyor.

Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri de cami bahçelerinde çevre düzenlemesi ve bitki bakımı gerçekleştiriyor.

Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü, vatandaşın bayram ibadetlerini huzur ve güven içinde yerine getirmeleri için ekiplerin sahada gece gündüz çalıştığını belirtti.

Marmaris'te yaşayan her bir vatandaşın bayramı huzur içinde geçirmesi için ekiplerin sahada olduğunu vurgulayan Ünlü, "İlçemizde bayramı en güzel şekilde karşılamak için çalışmalarımıza devam ediyoruz." ifadesini kullandı.

Ünlü, ibadethanelerdeki temizlik mesaisinin bayram sonrasında da rutin periyotlarla devam edeceğini kaydetti.