Marmaris'te Çiftçi Çocuklar Parkı'nda Hasat Başladı - Son Dakika
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Marmaris'te Çiftçi Çocuklar Parkı'nda Hasat Başladı

Marmaris\'te Çiftçi Çocuklar Parkı\'nda Hasat Başladı

Marmaris Belediyesi'nin küçük çocukların tarım ve toprakla tanışması için hayata geçirdiği Çiftçi Çocuklar Parkı'nda, küçük üreticiler sebzeleri toplamaya başladı.

20.05.2024 16:50  Güncelleme: 16:54
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(MUĞLA)- Marmaris'te küçük üreticiler, Çiftçi Çocuklar Parkı'nda ektikleri sebzeleri toplamaya başladı.

Marmaris Belediyesi'nin küçük çocukların tarım ve toprakla tanışması ve kendi diktikleri ürünleri büyütmesi için hayata geçirdiği Çiftçi Çocuklar Parkı'nda, hasat başladı. Çamdibi Mahallesi'ndeki parkta kendi elleriyle ata tohumlarını eken ve aradan geçen bir buçuk aylık sürede rutin olarak bakım ve sulamalarını da yapan öğrenciler, emeklerinin karşılığını almaya başladı. Sebzeleri kendi elleriyle toplayan minik çiftçiler, üretmenin mutluluğunu yaşadı.

Bin 200 metrekare alanda, 14 adet 10 metrekarelik ayrı dikim panellerinin yer aldığı ata tohumları kullanılarak üretilen pazı, tere, domates, kabak, karpuz ve kabakları toplayan çocuklara, Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri de yardımcı oldu.

Kaynak: ANKA

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