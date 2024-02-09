Marmaris'te Emniyet Müdürlüğü okullarda trafik eğitimine devam ediyor - Son Dakika
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Marmaris'te Emniyet Müdürlüğü okullarda trafik eğitimine devam ediyor

Marmaris\'te Emniyet Müdürlüğü okullarda trafik eğitimine devam ediyor

Muğla'nın Marmaris ilçesinde Emniyet Müdürlüğü, ilkokul, ortaokul ve liselerde öğrencilere trafik konusunda eğitim vermeye devam ediyor. Trafik Büro Amirliği ekipleri tarafından yapılan etkinliklerde öğrencilere trafik kuralları, emniyet kemerinin önemi ve sürücü belgeleri gibi konularda bilgi veriliyor. Ayrıca okul çevresinde yapılan denetimlerle emniyet kemeri ve kask kullanımı konusunda duyarlılık artırılıyor. İlçe Emniyet Müdürü Emre Alay, trafik eğitiminin önemini vurgulayarak eğitimlerin sürekli olarak devam edeceğini belirtti.

09.02.2024 17:17
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Muğla'nın Marmaris ilçesinde Emniyet Müdürlüğünün okullarda başlattığı trafik eğitimi devam ediyor.

Marmaris Emniyet Müdürlüğü Trafik Büro Amirliği ekipleri tarafından ilkokul, ortaokul ve liselerde öğrencilere trafik konusunda eğitim veriliyor.

Beldibi Mahallesi, Sıtkı Zaralı İlkokulu'ndaki etkinlikte öğrencilere, trafik kuralları, kaldırımsız yollarda yürürken nelere dikkat edilmesi gerektiği, emniyet kemerinin önemi, sürücü belgeleri konularında bilgi verildi.

Okul çevresinde de araç ve sürücü denetimi yapılarak emniyet kemeri ve kask konusunda duyarlılığı artırmak için gerekli bilgilendirme yapıldı.

İlçe Emniyet Müdürü Emre Alay, trafik eğitimi konusunu önemsediklerini ve eğitimlerin aralıksız devam edeceğini söyledi.

Alay, okul giriş çıkışlarının kontrollü şekilde, öğrenci servislerinin denetiminin de aksatılmadan yapıldığını kaydetti.

Kaynak: AA

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