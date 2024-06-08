Marmaris\'te ev ve araçları ateşe veren zanlının güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı

Muğla'nın Marmaris ilçesinde, evi ile otomobili ve motosikletini ateşe veren zanlının güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.
S.Y'nin, pet şişedeki benzini motosiklete döküp ateşe vermesi, ardından otomobilini yakması, komşularının yangından araçlarını kurtarmaya çalışması ve yaşanan panik güvenlik kamerasınca kaydedildi.
S.Y, 24 Mayıs'ta Beldibi Mahallesi'ndeki evini, otomobilini ve motosikletini ateşe vermiş, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürülmüş, araçlar ve ev kullanılamaz hale gelmişti. Gözaltına alınan şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından tutuklanmıştı.
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