Marmaris'te Gürültü Sorununa Saat Sınırlamaları ile Çözüm - Son Dakika
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Marmaris'te Gürültü Sorununa Saat Sınırlamaları ile Çözüm

10.06.2025 17:57
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Marmaris Belediyesi, ilçedeki gürültü sorununu çözmek için eğlence mekanlarına saat sınırlamaları getirdi. Başkan Acar Ünlü, bu kararın vatandaşların huzurunu ve turizmin düzenli yapısını koruyacağını belirtti.

(MUĞLA) - Marmaris Belediyesi, ilçede kronikleşen gürültü sorununun çözümü için ilk adımı attı. Belediye Başkanı Acar Ünlü, "Kararı tüm ilgili kurumlarla birlikte aldık, kamuoyundan karara destek var. Vatandaşımızın evinde huzurla oturması kadar, turistin eğlenebilmesi de önemli. Bu dengeyi kurmamız gerekiyor. O yüzden saat sınırlamaları getirdik" dedi.

Marmaris'te özellikle yerleşim ve otel bölgelerinde bulunan eğlence mekanlarında ve restoranlarda yaşanan gürültü sorunu yıllardır vatandaşların şikayetlerine konu oluyordu.

İşletmelerin kapanış saati ile ilgili Marmaris Kaymakamlığı, Marmaris Ticaret Odası, Güney Ege Otelciler ve Turizmciler Birliği, TÜRSAB ile birlikte hareket edilerek Marmaris Belediyesi Encümeni'nde örnek bir karar alındı. Karar doğrultusunda restoran ve kafeterya ruhsatı olan işletmelerin disko tarzı eğlenceler düzenlemesinin önüne geçilmesi yönünde çalışma yapıldı.

Belediye Encümeni'nin 14 Mayıs 2025'te aldığı karara göre, Barlar Sokağı için saat 04.00, Kısa Yalı-Yat Limanı bölgesi için saat 01.30, Adnan Menderes Caddesi için 00.00 ve diğer bölgeler (Uzunyalı, İçmeler vb.) için 00.30 kapanış saati olarak belirlendi. Kırsal mahallelerde de saatler benzer şekilde belirlendi.

Konuyla ilgili haziran ayı meclis toplantısında açıklamalarda bulunan Ünlü, şunları kaydetti:

"Konut ve otel bölgelerindeki gürültü sorunu yaşam kalitemizi de turizmdeki marka değerimizi de etkiliyor"

"Kararı tüm ilgili kurumlarla birlikte aldık, kamuoyundan karara destek var. Konut ve otel bölgelerindeki gürültü sorunu yaşam kalitemizi de turizmdeki marka değerimizi de etkiliyor. Bu sorunu çözmek zorundayız. Marmaris'te eğlence alanlarıyla konaklama ve yerleşim alanları iç içe geçmiş durumda. Yıllardır yüksek ses, geç saate kadar süren müzik gibi nedenlerle hem vatandaşlar hem de turizmciler rahatsızlık yaşıyordu. Bu, yaşam kalitemizi de, turizmdeki marka değerimizi de etkiliyor. Biz bu kararla, hem bu rahatsızlığı gidermek hem de turizmi düzenli bir yapıya kavuşturmak istiyoruz.

"Turist eğlenmek istiyorsa saat 24.00'ten sonra Barlar Sokağı'na gidebilir"

Marmaris'te Barlar Sokağı dışında disko faaliyeti yürütebilecek neredeyse bir alan yok. Uzunyalı, Adnan Menderes ve İçmeler'deki işletmelerin çoğu aslında kafe-restoran ruhsatına sahip. Ancak bu yerler bar ya da disko gibi çalışıyor. Bu da ciddi bir sorun yaratıyor. Kafe-restoran ruhsatı olan bir yer sabaha kadar açık kalıp disko gibi davranamaz. Turist eğlenmek istiyorsa saat 24.00'ten sonra Barlar Sokağı'na gidebilir. Ama uyumak istiyorsa, tek gidebileceği yer kaldığı otel odası. Eğer orada da gürültü varsa tatili ona zehir olur. Öte yandan Marmaris'te yaşayan insanların da tek gidebileceği yer evleri… Vatandaşımızın evinde huzurla oturması kadar, turistin eğlenebilmesi de önemli. Bu dengeyi kurmamız gerekiyor. O yüzden saat sınırlamaları getirdik."

Karar, görüş birliğiyle alındı

Kamu kurumları, sektör temsilcileri ve oda yöneticileriyle yaklaşık bir yıldır bu konu üzerine görüşmeler yapıldığını söyleyen Ünlü sözlerini, şöyle sonlandırdı:

"Bu sadece belediyenin aldığı bir karar değil. Yaklaşık bir yıldır Kaymakamlık, Marmaris Ticaret Odası, Esnaf Odası, Şoförler Odası, GETOB, TÜRSAB gibi tüm ilgili kurumlarla görüşmeler yaptık ve bu karar ortak akılla alındı. Şu anda herkes de bu kararın doğru olduğunu söylüyor, destekliyor. Aslında bu kararla ilgili en çok kaygı duyması gereken noktadaki kişilerden birisi benim. Ama Marmaris'in geleceği, hem yaşayanların daha düzgün bir yaşantı sürmesi hem de Marmaris turizminin daha ileriye gidebilmesi, benim siyasi yaşantımdan çok daha önemlidir."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Marmaris'te Gürültü Sorununa Saat Sınırlamaları ile Çözüm - Son Dakika

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