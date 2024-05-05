Marmaris'te Hıdırellez Koşusu düzenlendi

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(MUĞLA) - Hıdırellez, Marmaris'te düzenlenen koşu etkinliğiyle kutlandı. BeeRun Marmaris'in organizasyonuyla düzenlenen etkinlikte Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü ve çok sayıda sporcu koştu.

Marmaris'te Hıdırellez'e özel bir etkinlik düzenlendi. BeeRun Marmaris isimli koşuculardan oluşan spor grubunun organize ettiği koşuya Başkan Ünlü de katıldı. Sabah saat 07.30'ta Uzunyalı sahili girişinde başlayan koşu yaklaşık 2 saat sürdü. Yaklaşık 4 kilometrelik mesafeyi koşan ekip, yine koşarak geri dönüp koşuyu başladığı yerde noktaladı.

Burada bir açıklama yapan Ünlü, sporun sağlık için önemine değinerek "Sporu yaymak, sporu bütün halkın farkındalığına sunmak hepimizin görevi. Çünkü sağlıklı yaşamın sırrı hareket etmekten geçiyor. Daha sağlıklı olmak, daha sosyalleşebilmek, toplumsal hayattaki artılarımızı fazlalaştırmak için spor yapmalıyız. Biz de bugün hem birlikte Hıdırellez kutlaması yapalım hem de bu farkındalığa dikkati çekelim istedik" dedi.

BeeRun Marmaris ekibinden Naci Okan da Hıdırellez'i sporla kutlamak istediklerini belirterek, "Başkanımız Acar Ünlü'yü de davet ettik. Kendisi de sağ olsun kırmadı, etkinliğimize ortak oldu" diye konuştu.