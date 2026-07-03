Marmaris'te Hurda Temizliği Başladı - Son Dakika
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Marmaris'te Hurda Temizliği Başladı

03.07.2026 15:37  Güncelleme: 16:00
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Marmaris Belediyesi, kamu alanlarını işgal eden hurda araçlar ve atıl malzemelerin kaldırılması için İlçe Emniyet Müdürlüğü ile koordineli çalışma başlattı. İlk etapta Yeniyol Caddesi ve Çamdibi Mahallesi'nde yapılan uygulamada, aranması bulunan araçlar yediemin otoparkına teslim edilirken diğer malzemeler belediye araç parkına götürüldü.

(MUĞLA)- Marmaris Belediyesi, kamu alanlarını işgal eden hurda araçlar ile atıl durumdaki malzemelerin kaldırılmasına yönelik çalışma başlattı. İlçe Emniyet Müdürlüğü ile koordineli yürütülen uygulamanın ilk etabı Yeniyol Caddesi'nde gerçekleştirildi.

Marmaris Belediyesi, görüntü kirliliğine neden olan ve ortak kullanım alanlarını işgal eden hurda araçlar ile atıl durumdaki eşya ve malzemelerin kaldırılmasına yönelik çalışmalara başladı. İlçe Emniyet Müdürlüğü ile koordineli yürütülen uygulamanın ilk etabında Yeniyol Caddesi'nde ve Çamdibi Mahallesi'nin bazı sokaklarında bulunan hurda araçlar, motosikletler ve çeşitli atıl malzemeler ekipler tarafından kaldırıldı.

Geçen hafta vatandaşları uyararak hurda araç ve malzemelerin kaldırılması için süre tanıyan Zabıta Müdürlüğü ekipleri, İlçe Emniyet Müdürlüğü ile birlikte sahaya indi. Yol kenarlarına gelişigüzel bırakılan hurda araçlar ve atıl malzemeler bulundukları yerlerden kaldırılırken, emniyet kayıtlarında aranması bulunan araçlar Yediemin Otoparkı'na teslim edildi. Diğer hurda araç ve malzemeler ise belediyenin makine araç parkına götürüldü.

DAHA TEMİZ VE DÜZENLİ MARMARİS

Belediye Başkanı Acar Ünlü, yol kenarlarına ve kamusal alanlara bırakılan hurdaların ve malzemelerin hem trafiği olumsuz etkilediğini hem de kent estetiğini bozduğunu belirterek vatandaşlara duyarlılık çağrısında bulundu. Hurda araçların ayrıca güvenlik açısından da risk teşkil ettiğini belirten Ünlü, "Vatandaşlarımızdan görüntü ve çevre kirliliğine neden olan hurdaları ortak kullanım alanlarına bırakmamalarını rica ediyoruz. Bu konuda herkesin üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmesi büyük önem taşıyor. Amacımız Marmaris'i daha temiz, daha düzenli ve daha estetik bir görünüme kavuşturmaktır" dedi.

Program doğrultusunda çalışmaların sonraki hafta salı, çarşamba ve perşembe günleri ilçenin farklı mahallelerinde devam edeceği bildirildi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Marmaris'te Hurda Temizliği Başladı - Son Dakika

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