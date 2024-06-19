Marmaris'te Kamyonet Kasasında 15 Düzensiz Göçmen Yakalandı

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Muğla'nın Marmaris ilçesinde, kamyonet kasasında 15 düzensiz göçmen yakalandı.

Jandarma ekipleri, ihbar üzerine Armutalan Mahallesi'nde bir kamyoneti durdurarak arama yaptı.

Ekipler, kamyonetin kasasında 15 düzensiz göçmeni yakaladı.

Göçmen kaçakçısı olduğu iddiasıyla A.İ. ve Ü.Ç. gözaltına alındı. Düzensiz göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Jandarmadaki ifade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.İ. ve Ü.Ç, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.