Marmaris'te Karneler Dağıtıldı - Son Dakika
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Marmaris'te Karneler Dağıtıldı

Marmaris\'te Karneler Dağıtıldı
26.06.2026 13:10
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Marmaris'te 14 bin 387 öğrenci karne alarak yaz tatiline girdi. Kaymakam Kaya, öğrencileri kutladı.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde 2025-2026 eğitim-öğretim yılının tamamlanmasıyla öğrenciler karnelerini alarak yaz tatiline girdi.

Turunç Mahallesi'ndeki Saadet Ünsal İlkokulu'nda düzenlenen karne dağıtım törenine Marmaris Kaymakamı Nurullah Kaya, İlçe Milli Eğitim Müdürü Serap Aksel ve İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Binbaşı Berker Dongul katıldı.

Sınıfları gezerek öğrencilerin karne heyecanına ortak olan Kaymakam Kaya ve beraberindeki protokol üyeleri, çocuklarla yakından ilgilenerek sohbet etti.

Öğrencilere karnelerini dağıtan ve yıl boyunca gösterdikleri gayretlerden dolayı tebrik eden Kaya, çocuklara yaz tatilini verimli, sağlıklı ve güvenli geçirmeleri tavsiyesinde bulundu.

Öğretmenlerle de bir araya gelen Kaya, öğrencilerin tatilde bol bol kitap okumalarını, dinlenmelerini ve yeni eğitim-öğretim yılına enerjik şekilde hazırlanmalarını temenni ederek başarılı bir eğitim hayatı diledi.

Öte yandan, ilçede 68 okulda 14 bin 387 öğrenci karne alarak tatile girdi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Marmaris'te Karneler Dağıtıldı - Son Dakika

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