Marmaris\'te kaybolan kişinin bulunması için arama çalışmaları devam ediyor

Muğla'nın Marmaris ilçesinde mantar toplamak için gittiği ormanlık alanda kaybolan kişinin bulunması için arama çalışması 9 gündür devam ediyor.

Mantar toplamak için Balan Dağı'ndaki ormanlık alana giden ve kendisinden haber alınamayan İsa Çiftçi'nin (65) bulunması için çalışmalar sürüyor.

AFAD koordinesinde, Muğla ve Aydın İl Jandarma Komutanlığı, orman işletme müdürlüğü ekipleri arama çalışmasına devam ediyor.

Çalışmalara AKUT, Mahalle Afet Gönüllüleri Acil Müdahale Ekibi, Arama Kurtarma ve Acil Yardım Derneği üyeleri de destek veriyor.

İz takip köpekleri de kullanan ekipler, bölgeyi tarıyor.

Muğla Emniyet Müdürlüğü Sualtı Grup Amirliği Dalgıç Timi ise Çiftçi'nin yangın söndürme havuzuna düşmüş olma ihtimaline karşı bölgedeki havuzlarda arama çalışması yapıyor.

Mantar toplamak için 30 Aralık 2023'te Balan Dağı'ndaki ormanlık alana giden İsa Çiftçi'nin geri dönmemesi üzerine yakınları jandarmaya kayıp ihbarında bulunmuş ve arama çalışmaları başlatılmıştı.