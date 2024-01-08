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Marmaris'te kaybolan kişinin bulunması için arama çalışmaları devam ediyor - Son Dakika
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Marmaris'te kaybolan kişinin bulunması için arama çalışmaları devam ediyor

Muğla'nın Marmaris ilçesinde mantar toplamak için ormanlık alana giden İsa Çiftçi'nin 9 gündür kayıp olması üzerine arama çalışmaları sürüyor. AFAD, jandarma, orman işletme müdürlüğü ve gönüllü ekiplerin yanı sıra iz takip köpekleri de kullanılarak bölge taranıyor. Ayrıca, sualtı dalgıç timi de yangın söndürme havuzlarında arama yapıyor. Çiftçi'nin yakınları tarafından kayıp ihbarı üzerine başlatılan çalışmalar devam ediyor.

Marmaris\'te kaybolan kişinin bulunması için arama çalışmaları devam ediyor
08.01.2024 - 16:28,
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Muğla'nın Marmaris ilçesinde mantar toplamak için gittiği ormanlık alanda kaybolan kişinin bulunması için arama çalışması 9 gündür devam ediyor.

Mantar toplamak için Balan Dağı'ndaki ormanlık alana giden ve kendisinden haber alınamayan İsa Çiftçi'nin (65) bulunması için çalışmalar sürüyor.

AFAD koordinesinde, Muğla ve Aydın İl Jandarma Komutanlığı, orman işletme müdürlüğü ekipleri arama çalışmasına devam ediyor.

Çalışmalara AKUT, Mahalle Afet Gönüllüleri Acil Müdahale Ekibi, Arama Kurtarma ve Acil Yardım Derneği üyeleri de destek veriyor.

İz takip köpekleri de kullanan ekipler, bölgeyi tarıyor.

Muğla Emniyet Müdürlüğü Sualtı Grup Amirliği Dalgıç Timi ise Çiftçi'nin yangın söndürme havuzuna düşmüş olma ihtimaline karşı bölgedeki havuzlarda arama çalışması yapıyor.

Mantar toplamak için 30 Aralık 2023'te Balan Dağı'ndaki ormanlık alana giden İsa Çiftçi'nin geri dönmemesi üzerine yakınları jandarmaya kayıp ihbarında bulunmuş ve arama çalışmaları başlatılmıştı.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Marmaris'te kaybolan kişinin bulunması için arama çalışmaları devam ediyor - Son Dakika
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