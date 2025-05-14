Marmaris'te Kaysu Biber Anısına Yeni Galeri Açılacak

(MUĞLA) - Geçen ay yeniden açılan Marmaris Belediyesi Kültür ve Sanat Evi'nin bir galerisine, merhum ressam Kaysu Biber'in adı verilecek. Tüm vatandaşları galerinin açılışına davet eden Belediye Başkanı Acar Ünlü, "Kaysu Biber'in adı Marmaris'te sanatla yaşamaya devam edecek" dedi.

Marmaris Belediyesi, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında anlamlı bir açılışa ev sahipliği yapacak. Kentin kültür ve sanat hayatına büyük katkılar sunan ressam Kaysu Biber'in anısını yaşatmak için Marmaris Belediyesi Kültür ve Sanat Evi'nde bir galeriye onun adını verilecek.

Galerinin açılışı, 16 Mayıs Cuma günü saat 18.00'de yapılacak. Açılışta aynı zamanda sanatçının eserlerinden oluşan özel bir sergi de sanatseverlerle buluşturulacak.

Kaysu Biber'in Marmaris'te sadece resimde değil sanatın tüm alanlarıyla nefes almasına öncülük eden kıymetli bir sanatçı olduğunu söyleyen Ünlü, "Hayatı boyunca Cumhuriyetimize bir saygı duruşu niteliği taşıyan Ekim Geçidi sergileri başta olmak üzere sayısız sanatsal etkinlikte yer aldı, yapılan organizasyonları destekledi. Sanatı bir yaşam biçimi haline getirmiş, üreten, paylaşan ve ilham veren bir isimdi. Biz de kendisine ve Marmaris'e bıraktığı güçlü sanat mirasına duyduğumuz saygının bir göstergesi olarak Kültür Sanat Evi'mizdeki bir galeriye onun adını veriyoruz. Kaysu Biber'in adı Marmaris'te sanatla yaşamaya devam edecek. Sanatı ve sanatçıyı desteklemeyi temel sorumluluklarımızdan biri olarak görüyoruz. Çünkü sanat, bir kentin ruhudur" diye konuştu.