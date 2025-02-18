Marmaris'te Mahalle Buluşmaları Devam Ediyor

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(MUĞLA)- Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü, 'Mahalle Buluşmaları' kapsamında Beldibi Mahallesi sakinlerini ile bir araya gelerek öneri ve taleplerini dinledi.

Marmaris Belediyesi tarafından başlatılan "Mahalle Buluşmaları" kapsamında ikinci toplantı, Beldibi Mahallesi'nde gerçekleştirildi. Vatandaşların talep ve önerilerini doğrudan belediye yönetimiyle paylaşmasına olanak tanıyan buluşmaya, Belediye Başkanı Acar Ünlü, mahalle muhtarları, belediye meclis üyeleri, birim müdürleri ve mahalle sakinleri katıldı.

"Sizleri dinlemek için buradayız"

Buluşmada konuşan Başkan Acar Ünlü, belediyenin mahalleler bazında sorunları yerinde tespit etmek, vatandaşların beklentilerini anlamak ve çözüm üretmek amacıyla bu toplantıları düzenlediğini belirterek, "Biz buraya çok kuvvetli geldik, çünkü sizleri dinlemek için buradayız. Mahallenizin ihtiyaçlarını, sizlerin taleplerini doğrudan sizlerden duymak bizim için çok önemli. Sorunları yerinde görmek, çözüm üretmek ve hizmetlerimizi halkımızın beklentileri doğrultusunda şekillendirmek istiyoruz" dedi.

"Hepimize iş düşüyor, çünkü bu bir takım oyunu"

Vatandaşların belediye ile iş birliği içinde olmasının önemine vurgu yapan Başkan Ünlü, "Bu şehir hepimizin ve burada herkesin söz hakkı var. Sizlerin görüşleri, talepleri ve önerileri bizim yol haritamızı belirleyen en önemli unsurlardan biri. Ancak unutmayalım ki belediye olarak biz ne kadar çalışırsak çalışalım, bu süreci sizlerle birlikte yürütmediğimiz sürece başarıya ulaşamayız. Hepimize iş düşüyor, çünkü bu bir takım oyunu. El ele verirsek, Marmaris'i hep birlikte daha güzel ve yaşanabilir bir kent haline getirebiliriz" diye konuştu.

Başkan Ünlü, semt pazarını da ziyaret ederek esnaf ve yurttaşlarla selamlaştı.

Toplantıya yoğun ilgi gösteren mahalle sakinleri, altyapıdan sosyal hizmetlere, çevre düzenlemelerinden ulaşım konularına kadar birçok farklı konuda görüşlerini dile getirdi. Yapılan tüm öneri ve talepler, ilgili birim müdürleri ve meclis üyeleri tarafından not alındı. Mahalle Buluşmaları'nın ilerleyen günlerde Marmaris'in farklı mahallelerinde devam edeceği belirtildi.