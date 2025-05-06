Marmaris'te Motosiklet Kazası: 12 Yaşındaki Çocuk Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Marmaris'te Motosiklet Kazası: 12 Yaşındaki Çocuk Hayatını Kaybetti

Marmaris\'te Motosiklet Kazası: 12 Yaşındaki Çocuk Hayatını Kaybetti

Marmaris'te yolun karşısına geçen 12 yaşındaki Görkem Mehmet Soydemir, motosikletin çarpması sonucu öldü.

06.05.2025 12:30
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MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde, yolun karşısına geçerken motosikletin çarptığı Görkem Mehmet Soydemir (12) hayatını kaybetti. Ağır yaralanan motosikletin sürücüsü Ahmet Can K. (26) ise hastanede tedaviye alındı.

Kaza, dün saat 19.00 sıralarında, Yeni Datça Yolu üzerindeki Camiavlu Mahallesi'ndeki akaryakıt istasyonunun önünde meydana geldi. Ahmet Can K.'nin kullandığı motosiklet, yolun karşısına geçmeye çalışan Görkem Mehmet Soydemir'e çarptı. Soydemir hayatını kaybederken, motosiklet sürücüsü Ahmet Can K. ise ağır yaralandı.

Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan sürücü, sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından ilçedeki bir özel hastaneye kaldırıldı. Yeni Datça Yolu bir süre trafiğe kapatılırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA

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