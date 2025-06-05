Marmaris'te Motosikletlere Kameralı Denetim Sistemi - Son Dakika
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Marmaris'te Motosikletlere Kameralı Denetim Sistemi

05.06.2025 14:39  Güncelleme: 15:52
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Marmaris Belediyesi, trafiğe kapalı alanlara izinsiz motosiklet girişlerini engellemek için kameralı denetim sistemini devreye soktu. Motosikletlerin plakaları kaydedilerek cezai işlem uygulanacak.

(MUĞLA)- Marmaris Belediyesi, motosikletlerin trafiğe kapalı yerlere girişini engellemek için kameralı sisteme geçiş yaptı. Yeni sistem ile motosikletle girişin yasak olduğu çarşıya giren araçların plakaları tespit edilerek kayıt altına alınıyor. Elde edilen görüntüler doğrultusunda ceza uygulanıyor.

Marmaris Belediyesi, kent merkezindeki trafiğe kapalı alanlara izinsiz motosiklet girişlerini önlemek amacıyla kameralı denetim sistemini hayata geçirdi. Yayaların can güvenliğini korumak ve şehir içi düzeni sağlamak için geliştirilen sistem, ilk etapta çarşıya girilen 8 ayrı noktada devreye alındı. Kent estetiğine uymayan bariyerlerin kaldırıldığı yeni sistem ile trafiğe kapalı alanlara izinsiz giriş yapan motosikletlerin plakaları tespit edilerek kayıt altına alınıyor. Elde edilen görüntüler doğrultusunda cezai işlem tesis edilerek, encümen kararının ardından ilgili kişilere resmi tebligat yapılıyor.

3 kurum da ceza kesebilir

Hem kent sakinlerinin hem de gelen turistlerin huzur ve güveni için kamera sisteminin kapsamının gelecek dönemde genişletileceğini ve benzer uygulamaların farklı bölgelerde de hayata geçirileceğini belirten Marmaris Belediyesi yetkilileri, vatandaşlardan da bu konuda duyarlılık beklediklerini söyledi.

Yapılan tespitlerde çarşı içine giren motosikletlerin yüzde 70 oranında esnafa ait olduğunun belirlendiğini aktaran yetkililer, "UKOME kararları gereği bu kapalı alanlara araç girişi yasaktır. Lütfen yasalara uyun, trafiğe kapalı alanlara izinsiz girmeyin. Bir plakaya Marmaris Belediyesi zabıtası, Büyükşehir Belediyesi zabıtası ve emniyet de ceza kesebilir. Özellikle de çarşı esnafımız başta olmak üzere tüm vatandaşlarımızdan hem ceza almamak hem de şehir düzenine katkı sağlamak adına bu kurallara riayet etmelerini önemle rica ediyoruz" açıklamasını yaptı.

Kordon Caddesi, Eşref Girginç Parkı arkası gibi alanların dışında Barlar Sokağı'nın arka kısmında bulunan belediyeye ait arsanın da motor parkına çevrildiğini açıklayan yetkililer hem vatandaşların mağdur olmaması hem de kamu düzeninin sağlanması amacıyla denetimlerin devam edeceğinin altını çizdi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Marmaris'te Motosikletlere Kameralı Denetim Sistemi - Son Dakika

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