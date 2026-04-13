Marmaris'te Otizm Farkındalığı Korta Taşındı

(MUĞLA) - Marmaris'te Otizm Farkındalık Haftası etkinlikleri kapsamında düzenlenen tenis turnuvasına Belediye Başkanı Acar Ünlü'nün otizmli sporcu Çınar Hakkı Kahraman ile yaptığı özel maç damga vurdu.

Marmaris'te, Otizm Farkındalık Haftası'nda özel bir etkinliğe imza atıldı. Otizm farkındalığına dikkati çekmek amacıyla düzenlenen "Otizm Farkındalık Senior Tenis Turnuvası" yoğun katılım ve renkli görüntülerle tamamlandı. Marmaris Tenis Akademisi'nde düzenlenen organizasyon, hafta sonu tenisseverleri bir araya getirdi.

16 takımın mücadele ettiği turnuvanın final organizasyonunda Başkan Ünlü de korta çıkarak otizmli sporcu Çınar Hakkı Kahraman ile özel bir maç yaptı. Renkli ve duygusal anlara sahne olan karşılaşma izleyenlerden büyük alkış aldı.

"Engelsiz bir yaşamı hep birlikte inşa etmeye devam edeceğiz"

"Otizmli kardeşimiz Çınar ile aynı kortu paylaşmak; onun enerjisine, azmine ve içtenliğine tanıklık etmek benim için tarif edilemez bir mutluluktu" diyen Ünlü, "Otizm bir eksiklik değil, bambaşka bir dünyadır. Bu anlamlı organizasyon ile onların dünyasında buluştuk. Emeği geçen Otizm Bestiz Sahne ailesine ve kortta yüreğini ortaya koyan tüm sporcularımıza teşekkür ediyorum. Engelsiz bir yaşamı hep birlikte inşa etmeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı."