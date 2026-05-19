Marmaris'te Portatif Yüzme Havuzu Açıldı

19.05.2026 20:31
Marmaris'te gençler için 20 metre uzunluğunda portatif yüzme havuzu hizmete girdi.

MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından kurulan 20 metre uzunluğunda ve 125 santimetre derinliğindeki portatif yüzme havuzu düzenlenen törenle hizmete açıldı. Geçen aylarda belediyeye ait yüzme havuzunun kapatılması nedeniyle mağduriyet yaşayan sporcular için hazırlanan havuzun, yaz boyunca antrenman ve eğitim faaliyetlerinde kullanılacağı belirtildi.

Marmaris Gençlik Merkezi bahçesine yaklaşık bir haftada kurulan 20 metre uzunluğunda ve 125 santimetre derinliğindeki portatif yüzme havuzunun açılışına AK Parti Muğla Milletvekili Kadem Mete, Marmaris Kaymakamı Nurullah Kaya, AK Parti Muğla İl Başkanı Cengizhan Güngör, AK Parti Marmaris İlçe Başkanı Muzaffer Aravi, Muğla Gençlik ve Spor İl Müdürü Musa Kazım Açıkbaş, Marmaris Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Burak Üstündağ, MHP Marmaris İlçe Başkanı Onur Ünver, siyasi parti temsilcileri, yüzme kulüpleri, sporcular ve veliler katıldı.

Öğrencilerin ve sporcuların yaz döneminde antrenmanlarına ara vermeden devam edebilmesi amacıyla hizmete alınan havuzla özellikle eğitim ve altyapı çalışmalarına katkı sağlaması hedeflendiği bildirildi.

'BU HAVUZ BİR EĞİTİM HAVUZU NİTELİĞİNDEDİR'

Açılışta konuşan Muğla Gençlik ve Spor İl Müdürü Musa Kazım Açıkbaş, öğrencilerin ve sporcuların mağduriyet yaşamaması için havuzun hizmete alındığını belirterek, "Bu havuz bir eğitim havuzu niteliğindedir. Yaz döneminde öğrencilerimizin ve sporcularımızın antrenmanlarını sürdürebilmeleri adına önemli bir imkan sağlayacaktır. Gelecekte daha büyük ve kalıcı yüzme havuzlarını şehrimize kazandırmak adına çalışmalarımızı sürdürüyoruz" dedi.

'KALICI YÜZME HAVUZU İÇİN ÇALIŞMALARIMIZ DEVAM EDİYOR'

AK Parti Muğla Milletvekili Kadem Mete ise Marmaris Belediyesi'ne ait havuzun kapatılmasının ardından çözüm arayışına girdiklerini ifade ederek, "Velilerimiz sporcuların mağdur olmaması için çözüm talebinde bulundu. Geçici olarak Ortaca ve Ula'daki havuzlarda ücretsiz antrenman imkanı sağlandı. Ancak bunun sürdürülebilir bir çözüm olmadığı görüldü. Sayın Bakanımızın destekleriyle portatif havuz kısa sürede hizmete açıldı. Kalıcı yüzme havuzu için çalışmalarımız devam ediyor" diye konuştu.

AK Parti Marmaris İlçe Başkanı Muzaffer Aravi de sporcuların yaşadığı mağduriyeti yakından takip ettiklerini belirtip, "Özellikle yaz döneminde çocuklarımızın antrenmanlarından geri kalmaması için hızlı bir çözüm üretmek istedik. Portatif yüzme havuzumuzu hizmete açmanın mutluluğunu yaşıyoruz" dedi.

Haber: Yaren ÖZDEMİR/ MARMARİS (Muğla),

Kaynak: DHA

SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.05.2026 22:16:10. #7.12#
