Marmaris Kaymakamlığı Himayesinde Ramazan Bayramı Buluşması - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Marmaris Kaymakamlığı Himayesinde Ramazan Bayramı Buluşması

Marmaris Kaymakamlığı himayesinde düzenlenen Ramazan Bayramı buluşmasında protokol üyeleri bir araya geldi. Marmaris Kaymakamı Nurullah Kaya, bayramı birlik beraberlik içinde geçirdiklerini belirterek, ilçeye gelen misafirlere huzurlu bir tatil diledi. Programa Marmaris Belediye Başkanı, Aksaz Deniz Üs Komutanı, Marmaris Emniyet Müdürü, İlçe Jandarma Komutanı, Marmaris İlçe Sağlık Müdürü ve diğer protokol üyeleri katıldı.

10.04.2024 14:23
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Marmaris Kaymakamlığı himayesinde düzenlenen Ramazan Bayramı buluşmasında protokol üyeleri bir araya geldi.

Marmaris Kaymakamı Nurullah Kaya, Siteler Mahallesi'nde bir otelde gerçekleştirilen programda yaptığı konuşmada, bayramı birlik beraberlik içinde geçirdiklerini söyledi.

Bayram tatili için ilçeye gelen misafirlere huzurlu bir tatil dileyen Kaya, "Kamu görevlilerimiz, turizmcilerimiz bayram için hazır. Misafirlerimizde gelmeye başladı. Huzurlu keyifli bir tatil geçirmeleri için hazırız. Bayramın manevi atmosferinde herkese huzurlu tatiller diliyorum." dedi.

Programa, Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü, Aksaz Deniz Üs Komutanı Tuğamiral Neslim Eski, Aksaz Deniz Üs Komutanı Marmaris Emniyet Müdürü Emre Alay, İlçe Jandarma Komutanı Yarbay Murat Çam, Marmaris İlçe Sağlık Müdürü Dr. İmran İnce, Marmaris Belediye Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili Ozan Balcı ve diğer protokol üyeleri katıldı.

Kaynak: AA

Ramazan Bayramı, Marmaris, Yerel Haberler, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Marmaris Kaymakamlığı Himayesinde Ramazan Bayramı Buluşması - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


14:11 Emniyet görevlisinden DEM Partili vekile: Sen bu devletin vekili değilsin Emniyet görevlisinden DEM Partili vekile: Sen bu devletin vekili değilsin
13:10 ’’Kızıl inek’’ kehaneti yeniden gündemde Mescid-i Aksa’nın yerine Üçüncü Tapınak’ı inşa etmek istiyorlar ''Kızıl inek'' kehaneti yeniden gündemde! Mescid-i Aksa'nın yerine Üçüncü Tapınak'ı inşa etmek istiyorlar
13:01 DEM Parti’nin 2024 seçimlerinde en düşük oy aldığı 10 il DEM Parti'nin 2024 seçimlerinde en düşük oy aldığı 10 il
11:20 Emekliye neden zam yapılmadı Bakan Şimşek “İzin veremezdik“ diyerek nedenini anlattı Emekliye neden zam yapılmadı? Bakan Şimşek "İzin veremezdik" diyerek nedenini anlattı
08:34 Yerel seçimin en başarılı 6 vekili Ankete AK Parti’den sürpriz bir isim girdi Yerel seçimin en başarılı 6 vekili! Ankete AK Parti'den sürpriz bir isim girdi
14:33 İngiltere’den takım satın alıyor Fenerbahçe’nin eski yıldızı Acun Ilıcalı’ya rakip olacak İngiltere'den takım satın alıyor! Fenerbahçe'nin eski yıldızı Acun Ilıcalı'ya rakip olacak
14:12 Armağan Çağlayan’dan aşk yaşayan Yılmaz Erdoğan ve Cansu Taşkın’a destek: İnsanları rahat bırakın Armağan Çağlayan'dan aşk yaşayan Yılmaz Erdoğan ve Cansu Taşkın'a destek: İnsanları rahat bırakın
12:31 Ünlü YouTuber Ruhi Çenet’in 9 milyon takipçili hesabı hacklendi Ünlü YouTuber Ruhi Çenet'in 9 milyon takipçili hesabı hacklendi
12:30 Bursa’da 1 kilometrelik bayramlaşma kuyruğu Bursa'da 1 kilometrelik bayramlaşma kuyruğu
11:38 Ahmet Çakar’dan çok konuşulacak iddia: Türk futboluna operasyon yapılacak, tutuklamalar olacak Ahmet Çakar'dan çok konuşulacak iddia: Türk futboluna operasyon yapılacak, tutuklamalar olacak
11:30 Pitbull saldırısında ölümden dönen adamın bacağına 28 dikiş atıldı “Benden önce 5 kişiye daha saldırmış“ Pitbull saldırısında ölümden dönen adamın bacağına 28 dikiş atıldı! "Benden önce 5 kişiye daha saldırmış"
11:15 Yılmaz Erdoğan ve Cansu Taşkın’ın en özel anlarını paylaşan baldızdan dikkat çeken çıkış Yılmaz Erdoğan ve Cansu Taşkın'ın en özel anlarını paylaşan baldızdan dikkat çeken çıkış
10:36 Cenk Eren, yüz gerdirme ameliyatı sonrası son halini paylaştı Cenk Eren, yüz gerdirme ameliyatı sonrası son halini paylaştı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.04.2024 14:37:40. #1.13#
SON DAKİKA: Marmaris Kaymakamlığı Himayesinde Ramazan Bayramı Buluşması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement