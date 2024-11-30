Marmaris'te Sağanak Yaşamı Olumsuz Etkiledi - Son Dakika
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Marmaris'te Sağanak Yaşamı Olumsuz Etkiledi

Marmaris\'te Sağanak Yaşamı Olumsuz Etkiledi

Marmaris'te etkili olan sağanak nedeniyle su birikintileri oluştu, araçlar zor durumda kaldı.

30.11.2024 14:48
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Muğla'nın Marmaris ilçesinde sağanak yaşamı olumsuz etkiledi.

Öğle saatlerinde etkisini gösteren sağanak, kısa sürede su birikintilerine neden oldu. Sağanak nedeniyle su birikintisinde kalan araç sürücüleri zor anlar yaşadı.

Kapalı çarşıda bazı sokaklardaki iş yerlerini su bastı.

Belediye ekipleri kanalizasyon kapaklarını açarak suyun tahliyesi için çalışma yaptı.

Yüksek kesimlerden gelen çamurlu su sebebiyle denizin rengi kıyı bölgelerde kahverengiye dönüştü.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Marmaris'te Sağanak Yaşamı Olumsuz Etkiledi - Son Dakika

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