Marmaris Belediye Başkanı Ünlü, Selden Etkilenen Mahallelerde İncelemelerde Bulundu

08.02.2026 13:40  Güncelleme: 15:34
Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü, selden etkilenen bölgelerde incelemelerde bulunarak, hasar tespit ve iyileştirme çalışmalarının sürdüğünü açıkladı. Ekipler, mağduriyetlerin giderilmesi için seferberlik halinde çalışıyor.

Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü, selden etkilenen Değirmenyanı, Hisarönü, Orhaniye, Turgut ve Selimiye'de incelemelerde bulundu; hasar tespit ve iyileştirme çalışmalarının sürdüğünü açıkladı.

Ünlü, 5 Şubat gecesi yoğun yağış nedeniyle meydana gelen sel felaketinden zarar gören kırsal mahalleleri ziyaret etti. Değirmenyanı mevkii ve Hisarönü Mahallesi başta olmak üzere Orhaniye, Turgut ve Selimiye'de incelemelerde bulunan Ünlü, vatandaşlarla bir araya gelerek geçmiş olsun dileklerini iletti.

Belediye müdürleriyle birlikte sahada değerlendirmelerde bulunan Ünlü, selin neden olduğu hasarların tespiti için gerekli çalışmaların başlatıldığını ve ekiplerin koordineli şekilde çalışmalarını sürdürdüğünü belirtti.

Yaşanan afetin ardından belediye ekiplerinin hızla müdahalede bulunduğunu belirten Ünlü, mağduriyetlerin giderilmesi ve yaraların sarılması için tüm imkanların seferber edildiğini vurguladı. Ünlü, "Sorunların en kısa sürede çözülmesi ve vatandaşlarımızın normal yaşamlarına dönmesi için ekiplerimiz sahada. Marmaris Belediyesi olarak her zaman halkımızın yanındayız. İlgili kurumlarla görüşerek kalıcı çözümlerin hayata geçirilmesi için gereken çalışmaları yapacağız" dedi.

Ünlü, selden etkilenen bölgelerde temizlik, altyapı kontrolü ve hasar tespit çalışmalarının aralıksız sürdüğü bildirildi.

Kaynak: ANKA

Yerel Haberler, Acar Ünlü, Marmaris, Güncel, Çevre, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
