Marmaris'te Sevgililer Günü İçin Özel Fotoğraf Panosu

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(MUĞLA) - Marmaris Belediyesi, 14 Şubat Sevgililer Günü dolayısıyla 19 Mayıs Gençlik Meydanı'nda vatandaşların anılarını ölümsüzleştirebileceği özel bir fotoğraf panosu hazırladı.

Marmaris Belediyesi'nin 19 Mayıs Gençlik Meydanı'nda kurduğu panoda, çiftler Sevgililer Günü'nü ölümsüzleştirdi. Kalp şeklindeki pano önünde fotoğraf çektiren çiftler, bu anlamlı günü unutulmaz kıldı.

Belediye Başkanı Acar Ünlü de alanı ziyaret ederek vatandaşlarla selamlaştı. Başkan Ünlü, "Sevgi, kent yaşamının da temel değerlerinden biridir. 14 Şubat'ta çiftlerimizin güzel anlarına eşlik etmek ve onlara hoş bir hatıra bırakmak istedik. Marmaris, doğası ve atmosferiyle zaten başlı başına bir romantizm şehri. Biz de bu özel günde sevgiyi ve dayanışmayı hatırlatan küçük bir dokunuş yapmak istedik. Tüm vatandaşlarımıza sevgi ve huzur dolu bir yıl diliyorum" dedi.

Ünlü, kent yaşamına renk katan etkinlikler düzenlemeye ve vatandaşların sosyal yaşamını zenginleştirmeye yönelik çalışmalarına devam edeceklerini de sözlerine ekledi.