Marmaris'te Sevgililer Günü İçin Özel Fotoğraf Panosu - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Marmaris'te Sevgililer Günü İçin Özel Fotoğraf Panosu

Marmaris Belediyesi, 14 Şubat Sevgililer Günü dolayısıyla 19 Mayıs Gençlik Meydanı'nda çiftlerin anılarını ölümsüzleştirebileceği kalp şeklinde bir fotoğraf panosu hazırladı. Başkan Ünlü, bu etkinlik ile sevgi ve huzur dolu bir mesaj vermek istediklerini belirtti.

15.02.2025 09:15  Güncelleme: 09:50
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(MUĞLA) - Marmaris Belediyesi, 14 Şubat Sevgililer Günü dolayısıyla 19 Mayıs Gençlik Meydanı'nda vatandaşların anılarını ölümsüzleştirebileceği özel bir fotoğraf panosu hazırladı.

Marmaris Belediyesi'nin 19 Mayıs Gençlik Meydanı'nda kurduğu panoda, çiftler Sevgililer Günü'nü ölümsüzleştirdi. Kalp şeklindeki pano önünde fotoğraf çektiren çiftler, bu anlamlı günü unutulmaz kıldı.

Belediye Başkanı Acar Ünlü de alanı ziyaret ederek vatandaşlarla selamlaştı. Başkan Ünlü, "Sevgi, kent yaşamının da temel değerlerinden biridir. 14 Şubat'ta çiftlerimizin güzel anlarına eşlik etmek ve onlara hoş bir hatıra bırakmak istedik. Marmaris, doğası ve atmosferiyle zaten başlı başına bir romantizm şehri. Biz de bu özel günde sevgiyi ve dayanışmayı hatırlatan küçük bir dokunuş yapmak istedik. Tüm vatandaşlarımıza sevgi ve huzur dolu bir yıl diliyorum" dedi.

Ünlü, kent yaşamına renk katan etkinlikler düzenlemeye ve vatandaşların sosyal yaşamını zenginleştirmeye yönelik çalışmalarına devam edeceklerini de sözlerine ekledi.

Kaynak: ANKA

Marmaris Belediyesi, Sevgililer Günü, Yerel Haberler, Etkinlikler, Marmaris, Gençlik, Magazin, Güncel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Marmaris'te Sevgililer Günü İçin Özel Fotoğraf Panosu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

09:14 Alıkoydukları kadını acımasızca darbedip bir de selfie çektiler Alıkoydukları kadını acımasızca darbedip bir de selfie çektiler
08:09 Kırmızı kart gören Kaan Ayhan sessizliğini bozdu Kırmızı kart gören Kaan Ayhan sessizliğini bozdu
07:48 Kahtalı Mıçe hayatını kaybetti Kahtalı Mıçe hayatını kaybetti
07:18 Van Büyükşehir Belediyesi’ne kayyum atandı Van Büyükşehir Belediyesi'ne kayyum atandı
03:40 Trump’tan esir takas tehdidi: Gazze’ye ne olacağını bilmiyorum Trump'tan esir takas tehdidi: Gazze'ye ne olacağını bilmiyorum
10:53 Yaptığı iğrençlik zincir markete pahalıya patladı Yaptığı iğrençlik zincir markete pahalıya patladı
10:53 Trump’ın şirketi kripto dünyasında büyük satın alımlara devam ediyor Trump'ın şirketi kripto dünyasında büyük satın alımlara devam ediyor
10:53 Kanye West, bir hayat kadınıyla ilişkiye girdiği anlara ait kaset için 250 bin dolar ödedi Kanye West, bir hayat kadınıyla ilişkiye girdiği anlara ait kaset için 250 bin dolar ödedi
10:51 Sibel Can, yeni tarzıyla Lady Gaga’ya benzetildi: Sosyal medyanın diline düştü Sibel Can, yeni tarzıyla Lady Gaga'ya benzetildi: Sosyal medyanın diline düştü
10:48 Rusya, Çernobil’i vurdu Rusya, Çernobil'i vurdu
10:47 Türkiye’de herkes o evlerden aldı Talep patlaması var Türkiye'de herkes o evlerden aldı! Talep patlaması var
10:41 İşte milyonlarca kişi için en güçlü ödeme tutarı İşte milyonlarca kişi için en güçlü ödeme tutarı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.02.2025 09:53:21. #1.11#
SON DAKİKA: Marmaris'te Sevgililer Günü İçin Özel Fotoğraf Panosu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.