Marmaris Belediyesi'nden Seyir Tepesi'nde Temizlik Mesaisi - Son Dakika
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Marmaris Belediyesi'nden Seyir Tepesi'nde Temizlik Mesaisi

09.07.2026 15:29  Güncelleme: 16:58
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Marmaris Belediyesi ekipleri, Seyir Tepesi'nde yangın riski oluşturan cam şişeleri toplamak için kapsamlı temizlik çalışması yaptı. Yetkililer, doğaya atılan cam atıkların güneş ışınlarını odaklayarak yangın çıkarabileceği konusunda uyardı.

(MUĞLA) - Marmaris Belediyesi ekipleri, ilçenin simge noktalarından Seyir Tepesi'nde özellikle yangın riski oluşturan cam şişeleri toplamak için kapsamlı temizlik çalışması yaptı.

Marmaris'in en çok ziyaret edilen noktalarından olan ve ilçenin panoramik manzarasını gözler önüne seren Seyir Tepesi, her gün yerli ve yabancı binlerce ziyaretçiyi ağırlıyor. Ancak kartpostallık manzaranın hemen altında yaşanan çevre kirliliği, bölgenin en önemli sorunlarından biri olmaya devam ediyor.

YAMAÇ ÇAM ATIĞI DOLU

Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, Marmaris girişindeki karayolu güzergahında ve Seyir Tepesi çevresinde bir kez daha kapsamlı bir çevre temizliği gerçekleştirdi. Yamaçlara ve yol kenarlarına gelişigüzel atılan atıklar tek tek toplanırken, en dikkati çeken atıkların cam şişeler oldu. Özellikle yaz aylarında yüksek sıcaklıkların etkisiyle cam atıkların oluşturabileceği yangın riski nedeniyle ekipler titiz bir çalışma yürüttü.

"HERKES ÇOK DUYARLI OLMALI"

Çalışmalara Temizlik İşleri Koordinatörü Barış Ünlü de katıldı. Ormanlık alanların içinde ve çevresinde bırakılan cam şişelerin güneş ışınlarını odaklayarak yangın çıkmasına neden olabileceğine dikkati çekerek vatandaşları daha duyarlı olmaya davet eden Ünlü, ilçenin doğal güzelliklerini korumanın sadece belediyenin değil, herkesin ortak sorumluluğu olduğunu belirterek, "Seyir Tepesi, Marmaris'in vitrini konumunda. Bu eşsiz doğayı ve güzel ilçemizi gelecek nesillere temiz ve sağlıklı şekilde bırakabilmek için tüm vatandaşlarımızdan çöplerini doğaya değil, çöp kutularına bırakmalarını rica ediyoruz" dedi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Marmaris Belediyesi'nden Seyir Tepesi'nde Temizlik Mesaisi - Son Dakika

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