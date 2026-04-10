Marmaris'te Suç Örgütüne Operasyon

Üye Girişi
Son Dakika Logo

10.04.2026 21:14
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Marmaris'te düzenlenen operasyonda 5 şüpheli tutuklandı, toplam tutuklu sayısı 7'ye yükseldi.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde düzenlenen suç örgütü operasyonunda gözaltına alınan 5 şüpheli tutuklandı.

Muğla İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, 28 Ocak'ta ilçede meydana gelen silahla kasten yaralama olayının ardından çalışma başlattı.

Saha araştırmaları, teknik analizler ve kamera kayıtlarının incelenmesi sonucu, "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak" ve "nitelikli yağma" suçlarını işlediği ileri sürülen 8 zanlı tespit edildi.

4 ilde eş zamanlı operasyon

Marmaris Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, 7 Nisan'da Muğla merkezli İstanbul, Konya ve Şanlıurfa'da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda, örgüt üyesi olduğu iddia edilen 5 şüpheli yakalandı, bir zanlının yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.

Şüphelilerin ikametlerinde ve iş yerlerinde yapılan aramalarda, 2 ruhsatsız tabanca, 54 fişek ile çok miktarda çek ve senet ele geçirildi.

Tutuklu sayısı 7'ye yükseldi

Jandarmadaki işlemlerinin ardından 10 Nisan'da adliyeye sevk edilen 5 zanlı, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi. Ocak ayındaki asıl olayla ilgili daha önce tutuklanan 2 kişiyle birlikte, dosya kapsamında toplam tutuklu sayısı 7 oldu.

Olay

Tepe Mahallesi Barbaros Caddesi Yat Limanı mevkisinde 28 Ocak'ta bir restoranın önünde meydana gelen olayda, işletme sahibi Ö.Y. (52) silahlı saldırıya uğrayarak yaralanmıştı. Olayın ardından kaçan şüpheliler E.C. (25) ile Ö.A. (17), emniyet ekiplerinin fiziki ve teknik takibi sonucu Aydın'da yakalanmış ve sevk edildikleri hakimlikçe tutuklanmıştı.

Kaynak: AA

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.04.2026 21:29:57. #.0.5#
SON DAKİKA: Marmaris'te Suç Örgütüne Operasyon - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.