Marmaris'te Sürüklenen Yat Kurtarıldı

Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarında makine arızası nedeniyle sürüklenen yelkenli yattaki 3 kişi kurtarıldı.
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekipleri, Bozburun önlerinde 16 metrelik bir yelkenli yatın makine arızası nedeniyle sürüklendiği ihbarı üzerine bölgeye sevk edildi.
İçerisinde 3 kişinin bulunduğu yelkenli yat, KIYEM-2 botunca yedeklenerek Bozburun Mahallesi'ndeki iskeleye bağlandı.
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