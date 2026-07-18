Marmaris'te Trafik Kazası: Bir Ölüm, İki Yaralı - Son Dakika
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Marmaris'te Trafik Kazası: Bir Ölüm, İki Yaralı

Marmaris\'te Trafik Kazası: Bir Ölüm, İki Yaralı
18.07.2026 15:44
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Marmaris'te otomobilin kamyonla çarpışması sonucu 16 yaşındaki Efe Mert Akpınar hayatını kaybetti.

MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde kamyonla çarpışan otomobildeki Efe Mert Akpınar (16) hayatını kaybetti, anne ve babası ağır yaralandı.

Kaza, saat 07.00 sıralarında Marmaris ilçesi Hisarönü Mahallesi Asparan mevkisinde meydana geldi. M.A.'nın (52) kullandığı 34 SU 0462 plakalı otomobil ile Y.G. (23) yönetimindeki 35 GA 1405 plakalı kamyon çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü M.A. ile eşi S.A. (46) ve oğulları Efe Mert Akpınar yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ekiplerin müdahalesinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Efe Mert Akpınar, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. M.A. ile S.A. çiftinin sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu bildirildi.

Kamyon şoförü Y.G. gözaltına alınırken, kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Güvenlik, 3. Sayfa, Marmaris, Efe Mert, Trafik, Güncel, Yaşam, Son Dakika

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