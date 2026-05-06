Marmaris\'te Yangın Kontrol Altına Alındı

Muğla'nın Marmaris ilçesinde makilik ve otluk alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.

Bozburun ve Selimiye Mahalleleri arasındaki makilik ve otluk alanda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Alevler kısa sürede geniş bir alana yayıldı.

İhbar üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne ait helikopter, 12 arazöz, 2 su tankeri, iş makinesi ve orman işçileri sevk edildi.

Ekiplerin yoğun müdahalesi sonucu alevler kontrol altına alındı.

Yangın bölgesinde ekiplerin soğutma çalışmaları sürüyor.