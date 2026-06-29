Marmaris Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü'nden Yaz Mesaisi

(MUĞLA) - Marmaris Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, yaz sezonuyla birlikte temizlik çalışmalarını yoğunlaştırdı. Hafta sonu Uzunyalı Sahili'ndeki yürüyüş yolu yıkanırken, çocuk parklarındaki oyun grupları da detaylı şekilde temizlendi.

Marmaris Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, yaz sezonunda artan nüfus ve yoğun insan hareketliliği nedeniyle kent genelindeki temizlik çalışmalarına hız verdi. Bu kapsamda ekipler, hafta sonu ilçenin en yoğun kullanılan alanlarından Uzunyalı Sahili'ndeki yürüyüş yolunda yıkama ve temizlik çalışması gerçekleştirdi. Çalışmalarla birlikte turistlerin de yoğun olarak kullandığı yürüyüş yolu daha hijyenik ve kullanışlı hale getirildi.

OYUN GRUPLARI PIRIL PIRIL OLDU

Temizlik çalışmaları yalnızca sahil bandıyla sınırlı kalmadı. Ekipler, çocukların güvenli ve sağlıklı ortamlarda vakit geçirebilmesi amacıyla ilçe genelindeki parklarda bulunan oyun gruplarını da yıkayarak temizledi.

Belediye yetkilileri, yaz sezonu boyunca temizlik çalışmalarının kent genelinde aralıksız sürdürüleceğini belirterek vatandaşlardan da çevre temizliği konusunda duyarlı olmalarını istedi.