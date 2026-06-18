Marmaris\'te Yıldırım Yangını

MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde yıldırım düşmesi nedeniyle orman yangını çıktı. Alevlere, havadan ve karadan müdahale sürüyor.

Marmaris ilçesi Löngöz mevkisindeki ormana, saat 17.30 sıralarında yıldırım düştü, ardından yangın çıktı. İhbarla bölgeye Marmaris Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Yangına kısa sürede çok sayıda hava ve kara ekibiyle müdahale başlatılırken, alevlerin kontrol altına alınması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.