Marmaris'te Yıldırım Yangını - Son Dakika
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Marmaris'te Yıldırım Yangını

Marmaris\'te Yıldırım Yangını
18.06.2026 18:40
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Marmaris'te yıldırım düşmesi sonucu ormanda yangın çıktı, müdahale devam ediyor.

MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde yıldırım düşmesi nedeniyle orman yangını çıktı. Alevlere, havadan ve karadan müdahale sürüyor.

Marmaris ilçesi Löngöz mevkisindeki ormana, saat 17.30 sıralarında yıldırım düştü, ardından yangın çıktı. İhbarla bölgeye Marmaris Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Yangına kısa sürede çok sayıda hava ve kara ekibiyle müdahale başlatılırken, alevlerin kontrol altına alınması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.

Kaynak: DHA

Marmaris, 3. Sayfa, Güncel, Çevre, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Marmaris'te Yıldırım Yangını - Son Dakika

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