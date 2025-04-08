Marmaris'te Zabıta Ekipleri Denetimleri Sıkılaştırdı

(MUĞLA)- Marmaris Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, işyerleri önünde görüntü kirliliği yaratan ve yayaların geçişine engel olan eşya ve ürünlerin kaldırılmasına yönelik denetimlerini sıkılaştırdı.

Marmaris Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelinde işletmelerin ruhsat alanı dışındaki çekme mesafelerinde bulunan ticari ürünlere yönelik denetimleri yoğunlaştırdı. Sevgi Yolu, Çarşı içi gibi noktalarda yayaların geçişleri zorlaştırmasının yanı sıra görüntü kirliliğine neden olan eşya ve ürünlerin kaldırılmasına yönelik yapılan kontrollerde, kurallara uymayan işyerlerine uyarılar yapıldı.

İşletme sahipleri uyarıldı

Şikayetlerin artması üzerine harekete geçen ekipler, Sevgi Yolu, Çarşı içi, Uzunyalı, Atatürk Caddesi, Yat Limanı gibi noktalarda denetimler gerçekleştirdi. Denetimlerde butik, tuhafiye, hediyelik eşya, ayakkabıcı, market, restoran gibi işyerlerinin Marmaris Belediyesi'nden aldıkları işyeri açma ve çalışma ruhsatındaki alan dışında bulunan malzemeler ile dükkanların önünde bulunan duba, masa, bilet satış ve tanıtım standı, ayaklı fiyat tabelası gibi eşyalar zabıta ekiplerince toplandı. İşletme sahiplerine uyarılarda bulunulurken, benzer durumun tekrarlanması halinde cezai işlem uygulanacağı bildirildi. Marmaris Zabıta Müdürlüğü yetkilileri, denetimlerin devam edeceğini ifade etti.